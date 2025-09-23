Szekszárdon turnézik az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor

Az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor eredményeit és tapasztalatait mutatják be pódiumbeszélgetés során szeptember huszonnegyedikén, szerdán, késő délután öt órától Szekszárdon, a Hunyadi utca 5. szám alatt található képzési központban.

A fotón Böröcz Máté, az MCC szekszárdi képzési központjának vezetője látható a Hunyadi u. 5. szám alatt található helyszínen

Fotó: Szepesi László

Szekszárd: itt az országos rangsor

Ez egy olyan lista, amelyet a Mathias Corvinus Collegium (MCC) idén tett közzé, hogy feltárja Magyarország száz legjobb gimnáziumát, az Oktatási Hivatal adataira építkezve, segítve a felvételiző diákok és szüleik tájékozódását. A szerdai szekszárdi eseményen a TOP 100-ba kerülés visszhangjáról is szó lesz, valamint a mai sikeres diákok jellemzőibe is betekintést nyerhetnek a résztvevők.

A beszélgetés vendége lesz Wittmann Zsolt, középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezető, Rompf Gabriella, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium igazgatója, Huszárik Imre, a Szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatója és Andorka Gábor, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatója. A program moderátora Fekete Áron, az MCC Tanuláskutató Intézet projektmenedzsere. A részvétel regisztrációhoz kötött, az érdeklődők itt tudnak regisztrálni. További részletek az eseményről itt olvasható.