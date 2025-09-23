szeptember 23., kedd

Tekla névnap

21°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szakmai program

5 perce

Szekszárdon turnézik az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor

Címkék#MCC#rangsor#Mathias Corvinus Alapítvány#gimnázium

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) szekszárdi képzési központja újabb szakmai programmal várja az érdeklődőket. Szekszárdon is bemutatják a legjobb gimnáziumokat.

Brunner Mónika

Az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor eredményeit és tapasztalatait mutatják be pódiumbeszélgetés során szeptember huszonnegyedikén, szerdán, késő délután öt órától Szekszárdon, a Hunyadi utca 5. szám alatt található képzési központban. 

Böröcz Máté, az MCC Szekszárdi Képzési Központjának vezetője
A fotón Böröcz Máté, az MCC szekszárdi képzési központjának vezetője látható a Hunyadi u. 5. szám alatt található helyszínen
Fotó: Szepesi László

Szekszárd: itt az országos rangsor

Ez egy olyan lista, amelyet a Mathias Corvinus Collegium (MCC) idén tett közzé, hogy feltárja Magyarország száz legjobb gimnáziumát, az Oktatási Hivatal adataira építkezve, segítve a felvételiző diákok és szüleik tájékozódását. A szerdai szekszárdi eseményen a TOP 100-ba kerülés visszhangjáról is szó lesz, valamint a mai sikeres diákok jellemzőibe is betekintést nyerhetnek a résztvevők. 

A beszélgetés vendége lesz Wittmann Zsolt, középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezető, Rompf Gabriella, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium igazgatója, Huszárik Imre, a Szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatója és Andorka Gábor, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatója. A program moderátora Fekete Áron, az MCC Tanuláskutató Intézet projektmenedzsere. A részvétel regisztrációhoz kötött, az érdeklődők itt tudnak regisztrálni. További részletek az eseményről itt olvasható. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu