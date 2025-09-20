Szekszárdi Szüreti Napok
2 órája
Hatalmas tömeg a belvárosban: perceken belül indul a szekszárdi szüreti felvonulás (fotókkal)
A Szekszárdi Szüreti Napok csúcspontja perceken belül elkezdődik: hamarosan elindul a város legszínesebb, legvidámabb menete, a szüreti felvonulás.
A központ már most zsúfolásig megtelt, több ezren várják a vonulási útvonalon, hogy a díszes hintók, néptáncosok, borlovagrendek és maskarások felvonuljanak. A menet a Béla Király térről indul a Bezerédj utcán lefelé, majd a Széchenyi utcán végig a volt Skála Áruháznál lesz a felvonulás végpontja. Már korábban az egész belvárost lezárták. A levegőben fesztiválhangulat, a téren pedig szinte tapintani lehet az izgalmat – következzenek az első képek, mielőtt útjára indulna a menet!
Kezdődik a szüreti felvonulásFotók: Mártonfai Dénes
Ezt ne hagyja ki!Celebfigyelő
3 órája
Tankcsapda gitáros nélkül? Lukács Laci elárult néhány részletet a szekszárdi koncertrőlA TEOL interjút készített Lukács Lászlóval.
Ezt ne hagyja ki!Ünnepi megnyitó
21 órája
„Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk” – angyalok városává avatták a megnyitón Szekszárdot (galéria)
Ezt ne hagyja ki!Kezdő és haladó fesztiválozóknak
Tegnap, 9:53
Ne kóvályogj, élvezd a bulit! Praktikus tudnivalók a Szüreti NapokraÖsszegyűjtöttük a legfontosabb információkat a Szüretiről.
Ezt ne hagyja ki!A Szőlőszív Csemetekert zöldítésében jeleskedtek a nebulók
23 órája
Óvodások léptei dobogtatták meg a Szüreti Napok ritmusát (videó és galéria)
Ezt ne hagyja ki!Celebfigyelő
2025.07.20. 08:00
Jön a Tankcsapda a szekszárdi szüreti napokraLegendás rockzenekar jön a Szekszárdi Szüreti Napokra.
Ezt ne hagyja ki!Celebfigyelő
6 órája
Cigányzene és klezmer – A Budapest Bár nem először jár Szekszárdon
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre