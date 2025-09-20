szeptember 20., szombat

Friderika névnap

30°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szekszárdi Szüreti Napok

2 órája

Hatalmas tömeg a belvárosban: perceken belül indul a szekszárdi szüreti felvonulás (fotókkal)

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#felvonulás#Szekszárd#szüreti felvonulás

Teol.hu

 A Szekszárdi Szüreti Napok csúcspontja perceken belül elkezdődik: hamarosan elindul a város legszínesebb, legvidámabb menete, a szüreti felvonulás.

Fotó: Kiss Albert

A központ már most zsúfolásig megtelt, több ezren várják a vonulási útvonalon, hogy a díszes hintók, néptáncosok, borlovagrendek és maskarások felvonuljanak. A menet a Béla Király térről indul a Bezerédj utcán lefelé, majd a Széchenyi utcán végig a volt Skála Áruháznál lesz a felvonulás végpontja. Már korábban az egész belvárost lezárták. A levegőben fesztiválhangulat, a téren pedig szinte tapintani lehet az izgalmat – következzenek az első képek, mielőtt útjára indulna a menet! 

Kezdődik a szüreti felvonulás

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu