Hatalmas tömeg a belvárosban: perceken belül indul a szekszárdi szüreti felvonulás (fotókkal)

A Szekszárdi Szüreti Napok csúcspontja perceken belül elkezdődik: hamarosan elindul a város legszínesebb, legvidámabb menete, a szüreti felvonulás.

Fotó: Kiss Albert

A központ már most zsúfolásig megtelt, több ezren várják a vonulási útvonalon, hogy a díszes hintók, néptáncosok, borlovagrendek és maskarások felvonuljanak. A menet a Béla Király térről indul a Bezerédj utcán lefelé, majd a Széchenyi utcán végig a volt Skála Áruháznál lesz a felvonulás végpontja. Már korábban az egész belvárost lezárták. A levegőben fesztiválhangulat, a téren pedig szinte tapintani lehet az izgalmat – következzenek az első képek, mielőtt útjára indulna a menet!