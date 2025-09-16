„Szekszárdban van szufla” – Orbán Viktor is büszkén posztolt az új uszodáról

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán is üzent a szekszárdi Sipos Márton Sportuszoda átadása kapcsán:

„Szekszárd városában van szufla. A kormányban van szufla. Itt nem állunk meg, Szekszárdot tovább fejlesztjük!” – írta bejegyzésében.

Fotó: Mártonfai Dénes

A sportuszodát több ezer ember jelenlétében avatták fel. A modern komplexum két medencével, lelátóval, edzőteremmel, öltözőkkel, orvosi szobákkal és teljes akadálymentesítéssel várja a sportolókat és a közönséget.

A rendezvényen Orbán Viktor hangsúlyozta: „Nehéz szülés volt, de a gyerek stramm és életképes.” A kormányfő szerint Szekszárd új büszkesége az összefogás eredménye, és a város további fejlesztései is folytatódnak.