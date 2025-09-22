2 órája
Hajnali ötig kínálták a szekszárdi borokat, ünnep volt a javából (képgalériákkal)
Minden adott volt ahhoz, hogy az idei Szekszárdi Szüreti Napok mind a négy napja kiválóan sikerüljön. A borászok standjainál hajnali kettőig - volt amikor hajnali öt óráig - álltak sorba a borkedvelők. A szekszárdi boroknak nagy sikerük volt.
Az időjárásra nem lehetett panasz a múlt héten, a szekszárdi szüreti napok alatt. Több ezer vendég fordult meg a borászok standjainál, nagyon kelendőek voltak a szekszárdi borok.
Szekszárdi borokat kínáltak mind a harminc standon
Volt aki először állított ki a borászok közül a szüreti napokon, de a többség immár rutinos, visszajáró borász volt – mondta Vesztergombi Csaba, szekszárdi borász, aki egyben a Szekszárdi Hegyközség elnöke is.
– Sokan kértek a könnyed fehér borokból, rozékból, de a prémium borok is jól fogytak – mondta a kiváló borász. – Mindegyik napon én magam is ott voltam a saját standunkon, de a többi borásztársammal is volt lehetőség beszélgetni. Az elmúlt időszakban sok szó esett arról, hogy visszaesett a borok iránti kereslet, az ilyen és hasonló rendezvények azt bizonyítják, szerencsére van egy széles réteg, akik ragaszkodnak a jó minőségű borokhoz. Tudom, évente egy-két alkalommal nem lehet megváltani a szakmát, de jó látni, hogy milyen sokan szeretik a szekszárdi bort. Volt amikor, hajnali ötig szolgáltuk ki a vendégeket. Amikor már kevesebb volt a vendég, több idő jutott a velük való beszélgetésre is.
A szüreti napokon borrendi tagokat is választottak. Vesztergombi Csaba elmondta, örült annak, hogy Várda Tibor személyében egy hordókészítő is megkapta ezt a rangos elismerést.
– A legtöbb nagyobb borászatnál jellemzően acélból készült tartályok vannak, de egy igazi pincészet elképzelhetetlen fahordók nélkül. A borászathoz ez a különleges szakma jól kapcsolódik. Gratulálok Várda Tibornak – és természetesen a másik két új tagnak, Töttös Gábornak és Horváth Péternek is – az Alisca Borrend tagsághoz.
