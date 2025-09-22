szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A bor ünnepe volt

2 órája

Hajnali ötig kínálták a szekszárdi borokat, ünnep volt a javából (képgalériákkal)

Címkék#bor#ünnep#borász

Minden adott volt ahhoz, hogy az idei Szekszárdi Szüreti Napok mind a négy napja kiválóan sikerüljön. A borászok standjainál hajnali kettőig - volt amikor hajnali öt óráig - álltak sorba a borkedvelők. A szekszárdi boroknak nagy sikerük volt.

Mauthner Ilona

Az időjárásra nem lehetett panasz a múlt héten, a szekszárdi szüreti napok alatt. Több ezer vendég fordult meg a borászok standjainál, nagyon kelendőek voltak a szekszárdi borok.

jól fogytak a szekszárdi borok
Harminc standon kínálták a szekszárdi borokat a szüreti napokon
Forrás:  Tolnai Népújság/Kiss Albert

Szekszárdi borokat kínáltak mind a harminc standon

Volt aki először állított ki a borászok közül a szüreti napokon, de a többség immár rutinos, visszajáró borász volt – mondta Vesztergombi Csaba, szekszárdi borász, aki egyben a Szekszárdi Hegyközség elnöke is. 

– Sokan kértek a könnyed fehér borokból, rozékból, de a prémium borok is jól fogytak – mondta a kiváló borász. – Mindegyik napon én magam is ott voltam a saját standunkon, de a többi borásztársammal is volt lehetőség beszélgetni. Az elmúlt időszakban sok szó esett arról, hogy visszaesett a borok iránti kereslet, az ilyen és hasonló rendezvények azt bizonyítják, szerencsére van egy széles réteg, akik ragaszkodnak a jó minőségű borokhoz. Tudom, évente egy-két alkalommal nem lehet megváltani a szakmát, de jó látni, hogy milyen sokan szeretik a szekszárdi bort. Volt amikor, hajnali ötig szolgáltuk ki a vendégeket. Amikor már kevesebb volt a vendég, több idő jutott a velük való beszélgetésre is.

A szüreti napokon borrendi tagokat is választottak. Vesztergombi Csaba elmondta, örült annak, hogy Várda Tibor személyében egy hordókészítő is megkapta ezt a rangos elismerést.

– A legtöbb nagyobb borászatnál jellemzően acélból készült tartályok vannak, de egy igazi pincészet elképzelhetetlen fahordók nélkül. A borászathoz ez a különleges szakma jól kapcsolódik. Gratulálok Várda Tibornak – és természetesen a másik két új tagnak, Töttös Gábornak és Horváth Péternek is – az Alisca Borrend tagsághoz.

Szekszárdi Szüreti Napok szombati szürkületi szórakozás

Fotók: Kiss Albert

Szekszárdi Szüreti Napok – péntek este

Fotók: Kiss Albert

Igazi gasztro ünnep a Szekszárdi Szüreti Napok

Fotók: Mártonfai Dénes

Parno Graszt koncert, Szekszárdi Szüreti Napok

Fotók: Kiss Albert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu