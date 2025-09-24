Ennyiért főzhetsz most lecsót: filléres paprika és akciós zöldség a szekszárdi piacon (képgalériával)

Szerdán alaposan lehűlt az idő, az első őszi napon nem ment el a kedvük a vásárlóknak a piacra való kilátogatástól. Jól tették, mert széles volt most is a kínálat a szekszárdi piacon. Gyümölcsökből, zöldségekből és főleg paprikából akcióztak is az árusok.

A paprika volt az egyik sláger a szerdai szekszárdi piacon

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

A paprika és a szilva volt a sláger a szekszárdi piacon

A paprikának minden formája – erős, lecsónak való, pritamin, chili, almapaprika, cseresznyepaprika – megvásárolható volt szerdán. A legtöbb változat akciósan is. Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez a legnépszerűbb savanyúság egyik alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban – 2200-2500 forint között volt kilója, akárcsak a múlt héten. A chili paprikát szintén 2500 forintért mérték. A kápia paprika kilója 900 forint volt. A lecsónak való paprika - nagyon jó minőségű - kilóját 450 forintért mérték a legolcsóbb helyen.

Volt is sorban állás az árus asztalánál. Az egyik vásárló elárulta, ő fagyasztva is tesz el a paprikákból, amit később pörköltbe tesz bele, illetve minden évben nyolc üveg lecsót is készít. Mint mondta, véleménye szerint a lecsópaprika már nem lesz olcsóbb, így most kell vásárolni belőle.

Az ősz közeledtét jelzi, hogy mézet is kínálnak már a termelők a szekszárdi piacon

Fotó: Makovics Kornel /Tolnai Népújság

Tök, zöldbab, kovászolni való uborka, kapor

Nagyon szép példányokat láttunk tökből is, frissek, gyengék, rántani- és tölteni valók. Kilóját 450 forint körüli áron kínálták. A zöldbab ára is barátságosabb lett, 3000 forintról mára 1500 forintra csökkent kilója. A kovászolni való uborka kilóját 750 forintért, hozzá az egy csokor kaprot 250 forintért kínálták.