1 órája
Ennyiért főzhetsz most lecsót: filléres paprika és akciós zöldség a szekszárdi piacon (képgalériával)
Paprika, paprika hátán, szinte minden asztalon volt belőle. A szekszárdi piacra beköszöntött a lecsószezon. A másik akciós termék a szilva volt, kilóját 550 forintért mérték, itt is sorban álltak a vevők.
Szerdán alaposan lehűlt az idő, az első őszi napon nem ment el a kedvük a vásárlóknak a piacra való kilátogatástól. Jól tették, mert széles volt most is a kínálat a szekszárdi piacon. Gyümölcsökből, zöldségekből és főleg paprikából akcióztak is az árusok.
A paprika és a szilva volt a sláger a szekszárdi piacon
A paprikának minden formája – erős, lecsónak való, pritamin, chili, almapaprika, cseresznyepaprika – megvásárolható volt szerdán. A legtöbb változat akciósan is. Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez a legnépszerűbb savanyúság egyik alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban – 2200-2500 forint között volt kilója, akárcsak a múlt héten. A chili paprikát szintén 2500 forintért mérték. A kápia paprika kilója 900 forint volt. A lecsónak való paprika - nagyon jó minőségű - kilóját 450 forintért mérték a legolcsóbb helyen.
Volt is sorban állás az árus asztalánál. Az egyik vásárló elárulta, ő fagyasztva is tesz el a paprikákból, amit később pörköltbe tesz bele, illetve minden évben nyolc üveg lecsót is készít. Mint mondta, véleménye szerint a lecsópaprika már nem lesz olcsóbb, így most kell vásárolni belőle.
Tök, zöldbab, kovászolni való uborka, kapor
Nagyon szép példányokat láttunk tökből is, frissek, gyengék, rántani- és tölteni valók. Kilóját 450 forint körüli áron kínálták. A zöldbab ára is barátságosabb lett, 3000 forintról mára 1500 forintra csökkent kilója. A kovászolni való uborka kilóját 750 forintért, hozzá az egy csokor kaprot 250 forintért kínálták.
Ennyiért főzhetsz most lecsót: filléres paprika és akciós zöldség a szekszárdi piaconFotók: Makovics Kornél
Burgonyát is érdemesebb a piacon vásárolni, 300 forintot kértek érte, egy csokor petrezselyem 200 forintba került. Az ősz közeledtét jelzi, hogy több méhész kínálta mézes termékeit. A füstölt árusok is kipakoltak, sokan vettek kolbászt, töpörtyűt, szalonnát, sült sonkát. Láttunk házi tojást is, darabját 110 forintért adták.
Csemegekukorica, szőlő, dinnye, alma, barack
Csemegeszőlő színesítette a kínálatot, az árus azt mondta, ez már hazai, nem import. Kilóját 1990 forintért kínálta. A Csabagyöngye kilójáért viszont ezer forintot kértek. Őszibarackból is volt kínálat, az ára változatos volt, akárcsak a gyümölcs mérete: 600 forinttól 1900 forintig. A kopasz barack volt a drágább. Még dinnyéből is volt mutatóban, kilóját 300 forintért mérték, akárcsak a csemegekukorica darabját. Láttunk almát 300 forintos áron, igaz, elég kisméretűek voltak.