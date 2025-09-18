Már pohár borral a kezünkben, babzsákokon ülve élvezhetjük a fesztivált (GALÉRIA)

A Béla király tér ma délután már a fesztivál hangulatától vibrál: a raklapbútorok és babzsákfotelek között könnyedén le lehet telepedni, pohár borral a kézben beszélgetni, vagy csak hátradőlve élvezni a napsütést. Az Ízek utcájában a kézművesek portékái csalogatják a látogatókat. A fesztivál napközbeni forgataga laza, családias és igazán hangulatos, ehhez már szinte ajándék a késő nyarat idéző napsütéses idő. Elkezdődött hát a Szekszárdi Szüreti Napok.

A Szekszárdi Szüreti Napok, Tolna vármegye legnagyobb borünnepe. Hamarosan fellobban a szeretet lángja a Béla király tér szabadtéri színpadán

Fotó: Mártonfai Dénes

Szekszárdi Szüreti Napok: elkezdődött

A Béla király téren ma, csütörtök délután ünnepélyesen fellobban a szeretet lángja. Ezen nyitó eseményt a segítséggel élők és barátaik szemléletformáló kulturális programja követi, amelyen Agárdi Szilvia énekesnő is fellép.