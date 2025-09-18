szeptember 18., csütörtök

Szekszárdi Szüreti Napok

34 perce

Már pohár borral a kezünkben, babzsákokon ülve élvezhetjük a fesztivált (GALÉRIA)

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#2025#babzsák

A térség legnagyobb borünnepe hivatalosan is kezdetét vette. A belvárosban már állnak a bódék, a kézművesek kipakoltak, az Ízek utcája és a Borudvar fogadja a vendégeket. Elkezdődött a Szekszárdi Szüreti Napok.

Brunner Mónika

A Béla király tér ma délután már a fesztivál hangulatától vibrál: a raklapbútorok és babzsákfotelek között könnyedén le lehet telepedni, pohár borral a kézben beszélgetni, vagy csak hátradőlve élvezni a napsütést. Az Ízek utcájában a kézművesek portékái csalogatják a látogatókat. A fesztivál napközbeni forgataga laza, családias és igazán hangulatos, ehhez már szinte ajándék a késő nyarat idéző napsütéses idő. Elkezdődött hát a Szekszárdi Szüreti Napok.

A Szekszárdi Szüreti Napok, Tolna vármegye legnagyobb őszi ünnepe szeptember tizennyolcadikán csütörtökön hivatalosan is kezdetét vette. A belvárosban már állnak a bódék, a kézművesek kipakoltak, az Ízek utcája és a Borudvar is már fogadja a vendégeket.
A Szekszárdi Szüreti Napok, Tolna vármegye legnagyobb borünnepe. Hamarosan fellobban a szeretet lángja a Béla király tér szabadtéri színpadán
Fotó: Mártonfai Dénes

Szekszárdi Szüreti Napok: elkezdődött 

A Béla király téren ma, csütörtök délután ünnepélyesen fellobban a szeretet lángja. Ezen nyitó eseményt a segítséggel élők és barátaik szemléletformáló kulturális programja követi, amelyen Agárdi Szilvia énekesnő is fellép. 

Az idei Szekszárdi Szüreti Napok helyszínén színes, kényelmes ülőhelyekkel is várják a vendégeket, hogy minden adott legyen a szórakozáshoz és a pihenéshez is 
Fotó: Mártonfai Dénes

Már pohár borral a kezünkben, babzsákokon ülve élvezhetjük a fesztivált

Fotók: Mártonfai Dénes

 

