Kezdő és haladó fesztiválozóknak

2 órája

Ne kóvályogj, élvezd a bulit! Praktikus tudnivalók a Szüreti Napokra

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, hogy mindenki könnyedén eligazodjon a rendezvény ideje alatt. A Szekszárdi Szüreti Napok idén is színes programokkal, gasztronómiai élményekkel és kulturális különlegességekkel várja az érdeklődőket.

Brunner Mónika

A Szekszárdi Szüreti Napok ideje alatt a város szíve megtelik élettel, vendégszeretettel és hagyományőrző programokkal. A látogatók eligazodását és kényelmét számos információs pont segíti, ahol térképek, programfüzetek és hasznos tanácsok is elérhetők. Az alábbiakban összegyűjtöttük, hol és mikor találhatók meg ezek a szolgáltatások.

Fotó: Mártonfai Dénes

Szekszárdi Szüreti Napok: látogatói kisokos

A Szekszárdi Szüreti Napok ideje alatt a Tourinform Iroda és az Információs Faház munkatársai segítenek eligazodni a programok, helyszínek és látnivalók között. A látogatók térképet, programfüzetet, szállásajánlatokat és ajándéktárgyakat is beszerezhetnek itt. Érdemes betérni, ha kérdésünk van, vagy ha szeretnénk még többet kihozni a szüreti élményekből.

Tourinform Iroda és Információs Faház

Tourinform Iroda (Garay tér 17.)

Nyitva: szeptember 18–21. (csütörtök–vasárnap): 09:00–20:00

Információs Faház (Vármegyeházánál) 

Nyitvatartás: 

  • Szeptember 18. (csütörtök): 13:00–24:00
  • Szeptember 19. (péntek): 14:00–24:00
  • Szeptember 20. (szombat): 09:00–24:00
  • Szeptember 21. (vasárnap): 10:00–21:00

Miben segítenek a Tourinform és Információs Faház munkatársai?

  • Szekszárd térképe, városkalauz (ingyenes)
  • Programfüzet, szüreti kiadvány
  • Szállásinformációk
  • Helyi látnivalók bemutatása idegenvezető segítségével
  • Jegyvásárlás a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényeire
  • Ajándéktárgyak vásárlása

 Kapcsolat a szervezőkkel

Íme a térkép, amely segít eligazodni a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvényhelyszínei között. A látogatók könnyedén megtalálhatják a koncertek, kézműves vásárok és gasztronómiai standok pontos helyét Fotó: MW

Elveszett tárgyak, segítségkérés

A Szekszárdi Szüreti Napok ideje alatt is fontos a biztonság és a gyors segítségnyújtás. Elveszett tárgyak leadására és keresésére több helyszínen is lehetőség van, a szervezők pedig minden esetben igyekeznek támogatást nyújtani. A rendezvényen rendőri jelenlét és biztonsági szolgálat is biztosítja a nyugodt szórakozást.

Elveszett tárgyak leadása és keresés:

  • Információs Faház
  • Tourinform Iroda
  • Babits Mihály Kulturális Központ (Szent István tér 10.) információs pultja

Biztonság és rendőri jelenlét

  • A rendezvény bejelentett, rendőri jelenlét biztosított
  • Helyszíni biztonsági szolgálat folyamatosan jelen van

Ha valaki bajba kerül, segítségre szorul, vagy tanúja lesz egy incidensnek, akkor jelezzen a biztonsági személyzet egy tagjának, a rendőrjárőrnek, valamint az információs kollégáknak, akik a jelzés után megteszik a szükséges intézkedéseket. 

Boros poharak és promóciós termékek

A Szekszárdi Szüreti Napok hangulatát különleges ajándéktárgyakkal is megőrizhetjük. A borospoharak, pohártartók és szüreti tematikájú relikviák nemcsak praktikusak, hanem emlékezetes kiegészítői is az eseménynek. Ezeket több helyszínen is megvásárolhatjuk, például a Tourinform Irodában vagy a borászok standjainál.

Elérhető termékek:

  • Borospohár
  • Nyakbaakasztó pohártartó
  • Szüreti tematikájú ajándéktárgyak

Vásárlási lehetőség:

  • Pohárárusító faházak
  • Borászok standjai
  • Tourinform Iroda
Fotó: Mártonfai Dénes

Gyermekbarát szolgáltatások

A Szekszárdi Szüreti Napok a legkisebbekre is gondol: játékos programokkal, biztonságos környezettel és kényelmi szolgáltatásokkal várják a családokat. A Népi Játszópark és a Fürtöcske foglalkoztató színes élményeket kínál, míg a pelenkázóhelyiség a legkisebbek kényelmét szolgálja. Ha egy gyermek eltűnik, a szervezők gyors és hatékony segítséget nyújtanak a biztonsági szolgálat, rendőrség és információs munkatársak bevonásával.

Népi Játszópark: szombaton és vasárnap a Vármegyeháza kertjében

Fürtöcske gyermekfoglalkoztató: vasárnap a Vármegyeháza udvarán

Pelenkázó: Babits Mihály Kulturális Központ

Eltűnt gyermek esetén:

  • Rendőr, biztonsági szolgálat, információs kolléga
  • Műsorközlő segítségével nyilvános bemondás
A barátságos környezet és a hangulatos térbútorok hozzájárulnak az ünnepi élményhez 
Fotó: Mártonfai Dénes

Egészségügyi ellátás

A Szekszárdi Szüreti Napok alatt kiemelt figyelmet fordítanak a látogatók biztonságára és egészségére. Elsősegélypontok és mentőszolgálat is rendelkezésre áll, több helyszínen és időpontban. Ha bárkinek segítségre van szüksége, gyors és szakszerű ellátásban részesülhet.

Elsősegélypont:

  • Információs Faház
  • Tourinform Iroda

Mentőszolgálat jelenléte:

Béla király tér (volt Bartina ABC előtt):

  • Szeptember 18. 18:00–24:00
  • Szeptember 19. 16:00–01:00
  • Szeptember 20. 14:00–01:00
  • Szeptember 21. 14:00–21:00

Piac:

  • Szeptember 19. 19:00–04:00
  • Szeptember 20. 19:00–04:00

Mosdók, higiénia

A Szekszárdi Szüreti Napok során több helyszínen is biztosítottak higiéniai lehetőségek a látogatók számára. Ingyenes konténer illemhelyek és fizetős nyilvános mosdók egyaránt rendelkezésre állnak, akadálymentes hozzáféréssel is. A rendezvény szervezői gondoskodtak arról, hogy mindenki kényelmesen és kulturált körülmények között élvezhesse a programokat.

Ingyenes konténer illemhelyiségek:

  • volt Bartina ABC-nél
  • Béla király tér – Várköz – Dózsa György utcák kereszteződésénél
  • Vöröskereszt épülete mellett
  • Piac Garay udvar felőli kijáratánál

Fizetős nyilvános mosdók (200 Ft):

  • Garay tér
  • Szent István tér
  • Piac saját mosdója

Akadálymentes illemhely:

  • Babits Mihály Kulturális Központ
  • Vármegyeháza

Közlekedés, parkolás

A Szekszárdi Szüreti Napok idején a látogatók kényelmét jól szervezett közlekedési és parkolási lehetőségek segítik. Akadálymentes és normál parkolók állnak rendelkezésre, a helyi és helyközi buszjáratok pedig biztosítják a könnyű megközelítést. Érdemes előre tájékozódni, hogy mindenki időben és kényelmesen érkezzen a programokra.

Parkolás:

  • Kijelölt akadálymentes és normál parkolókban

Tömegközlekedés:

  • Helyi és helyközi autóbuszjáratok
Fotó: Mártonfai Dénes

Programváltozás, eső esetén, tájékozódás

A Szekszárdi Szüreti Napok programjai időjárástól függetlenül is gördülékenyen zajlanak, de eső esetén a szervezők azonnali tájékoztatást nyújtanak. A legfrissebb információk az Információs Faházban, a Tourinform Irodában, valamint online felületeken is elérhetők. Érdemes követni a hivatalos weboldalakat és közösségi média oldalakat a változásokért.

Eső esetén a szervezők azonnal tájékoztatást adnak a változásokról.

 

 

