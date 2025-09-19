Ne kóvályogj, élvezd a bulit! Praktikus tudnivalók a Szüreti Napokra

A Szekszárdi Szüreti Napok ideje alatt a város szíve megtelik élettel, vendégszeretettel és hagyományőrző programokkal. A látogatók eligazodását és kényelmét számos információs pont segíti, ahol térképek, programfüzetek és hasznos tanácsok is elérhetők. Az alábbiakban összegyűjtöttük, hol és mikor találhatók meg ezek a szolgáltatások.

A Szekszárdi Szüreti Napok 2025 hivatalosan szeptember tizennyolcadikán, csütörtökön indult útjára, ünnepélyes hangulatban. A rendezvénysorozat számos színes programmal, koncertekkel és gasztronómiai élményekkel várja a látogatókat a város különböző pontjain

Fotó: Mártonfai Dénes

Szekszárdi Szüreti Napok: látogatói kisokos

A Szekszárdi Szüreti Napok ideje alatt a Tourinform Iroda és az Információs Faház munkatársai segítenek eligazodni a programok, helyszínek és látnivalók között. A látogatók térképet, programfüzetet, szállásajánlatokat és ajándéktárgyakat is beszerezhetnek itt. Érdemes betérni, ha kérdésünk van, vagy ha szeretnénk még többet kihozni a szüreti élményekből.

Tourinform Iroda és Információs Faház

Tourinform Iroda (Garay tér 17.)

Nyitva: szeptember 18–21. (csütörtök–vasárnap): 09:00–20:00

Információs Faház (Vármegyeházánál)

Nyitvatartás:

Szeptember 18. (csütörtök): 13:00–24:00

Szeptember 19. (péntek): 14:00–24:00

Szeptember 20. (szombat): 09:00–24:00

Szeptember 21. (vasárnap): 10:00–21:00

Miben segítenek a Tourinform és Információs Faház munkatársai?

Szekszárd térképe, városkalauz (ingyenes)

Programfüzet, szüreti kiadvány

Szállásinformációk

Helyi látnivalók bemutatása idegenvezető segítségével

Jegyvásárlás a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényeire

Ajándéktárgyak vásárlása

Kapcsolat a szervezőkkel

Telefon: +36 20 428 6316

Messenger üzenet: Facebook, Babits Mihály Kulturális Központ

Íme a térkép, amely segít eligazodni a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvényhelyszínei között. A látogatók könnyedén megtalálhatják a koncertek, kézműves vásárok és gasztronómiai standok pontos helyét Fotó: MW

Elveszett tárgyak, segítségkérés

A Szekszárdi Szüreti Napok ideje alatt is fontos a biztonság és a gyors segítségnyújtás. Elveszett tárgyak leadására és keresésére több helyszínen is lehetőség van, a szervezők pedig minden esetben igyekeznek támogatást nyújtani. A rendezvényen rendőri jelenlét és biztonsági szolgálat is biztosítja a nyugodt szórakozást.

Elveszett tárgyak leadása és keresés:

Információs Faház

Tourinform Iroda

Babits Mihály Kulturális Központ (Szent István tér 10.) információs pultja

Biztonság és rendőri jelenlét

A rendezvény bejelentett, rendőri jelenlét biztosított

Helyszíni biztonsági szolgálat folyamatosan jelen van

Ha valaki bajba kerül, segítségre szorul, vagy tanúja lesz egy incidensnek, akkor jelezzen a biztonsági személyzet egy tagjának, a rendőrjárőrnek, valamint az információs kollégáknak, akik a jelzés után megteszik a szükséges intézkedéseket.