Ne kóvályogj, élvezd a bulit! Praktikus tudnivalók a Szüreti Napokra
Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, hogy mindenki könnyedén eligazodjon a rendezvény ideje alatt. A Szekszárdi Szüreti Napok idén is színes programokkal, gasztronómiai élményekkel és kulturális különlegességekkel várja az érdeklődőket.
A Szekszárdi Szüreti Napok ideje alatt a város szíve megtelik élettel, vendégszeretettel és hagyományőrző programokkal. A látogatók eligazodását és kényelmét számos információs pont segíti, ahol térképek, programfüzetek és hasznos tanácsok is elérhetők. Az alábbiakban összegyűjtöttük, hol és mikor találhatók meg ezek a szolgáltatások.
Szekszárdi Szüreti Napok: látogatói kisokos
A Szekszárdi Szüreti Napok ideje alatt a Tourinform Iroda és az Információs Faház munkatársai segítenek eligazodni a programok, helyszínek és látnivalók között. A látogatók térképet, programfüzetet, szállásajánlatokat és ajándéktárgyakat is beszerezhetnek itt. Érdemes betérni, ha kérdésünk van, vagy ha szeretnénk még többet kihozni a szüreti élményekből.
Tourinform Iroda és Információs Faház
Tourinform Iroda (Garay tér 17.)
Nyitva: szeptember 18–21. (csütörtök–vasárnap): 09:00–20:00
Információs Faház (Vármegyeházánál)
Nyitvatartás:
- Szeptember 18. (csütörtök): 13:00–24:00
- Szeptember 19. (péntek): 14:00–24:00
- Szeptember 20. (szombat): 09:00–24:00
- Szeptember 21. (vasárnap): 10:00–21:00
Miben segítenek a Tourinform és Információs Faház munkatársai?
- Szekszárd térképe, városkalauz (ingyenes)
- Programfüzet, szüreti kiadvány
- Szállásinformációk
- Helyi látnivalók bemutatása idegenvezető segítségével
- Jegyvásárlás a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényeire
- Ajándéktárgyak vásárlása
Kapcsolat a szervezőkkel
- Telefon: +36 20 428 6316
- Messenger üzenet: Facebook, Babits Mihály Kulturális Központ
Elveszett tárgyak, segítségkérés
A Szekszárdi Szüreti Napok ideje alatt is fontos a biztonság és a gyors segítségnyújtás. Elveszett tárgyak leadására és keresésére több helyszínen is lehetőség van, a szervezők pedig minden esetben igyekeznek támogatást nyújtani. A rendezvényen rendőri jelenlét és biztonsági szolgálat is biztosítja a nyugodt szórakozást.
Elveszett tárgyak leadása és keresés:
- Információs Faház
- Tourinform Iroda
- Babits Mihály Kulturális Központ (Szent István tér 10.) információs pultja
Biztonság és rendőri jelenlét
- A rendezvény bejelentett, rendőri jelenlét biztosított
- Helyszíni biztonsági szolgálat folyamatosan jelen van
Ha valaki bajba kerül, segítségre szorul, vagy tanúja lesz egy incidensnek, akkor jelezzen a biztonsági személyzet egy tagjának, a rendőrjárőrnek, valamint az információs kollégáknak, akik a jelzés után megteszik a szükséges intézkedéseket.
Boros poharak és promóciós termékek
A Szekszárdi Szüreti Napok hangulatát különleges ajándéktárgyakkal is megőrizhetjük. A borospoharak, pohártartók és szüreti tematikájú relikviák nemcsak praktikusak, hanem emlékezetes kiegészítői is az eseménynek. Ezeket több helyszínen is megvásárolhatjuk, például a Tourinform Irodában vagy a borászok standjainál.
Elérhető termékek:
- Borospohár
- Nyakbaakasztó pohártartó
- Szüreti tematikájú ajándéktárgyak
Vásárlási lehetőség:
- Pohárárusító faházak
- Borászok standjai
- Tourinform Iroda
Gyermekbarát szolgáltatások
A Szekszárdi Szüreti Napok a legkisebbekre is gondol: játékos programokkal, biztonságos környezettel és kényelmi szolgáltatásokkal várják a családokat. A Népi Játszópark és a Fürtöcske foglalkoztató színes élményeket kínál, míg a pelenkázóhelyiség a legkisebbek kényelmét szolgálja. Ha egy gyermek eltűnik, a szervezők gyors és hatékony segítséget nyújtanak a biztonsági szolgálat, rendőrség és információs munkatársak bevonásával.
Népi Játszópark: szombaton és vasárnap a Vármegyeháza kertjében
Fürtöcske gyermekfoglalkoztató: vasárnap a Vármegyeháza udvarán
Pelenkázó: Babits Mihály Kulturális Központ
Eltűnt gyermek esetén:
- Rendőr, biztonsági szolgálat, információs kolléga
- Műsorközlő segítségével nyilvános bemondás
Egészségügyi ellátás
A Szekszárdi Szüreti Napok alatt kiemelt figyelmet fordítanak a látogatók biztonságára és egészségére. Elsősegélypontok és mentőszolgálat is rendelkezésre áll, több helyszínen és időpontban. Ha bárkinek segítségre van szüksége, gyors és szakszerű ellátásban részesülhet.
Elsősegélypont:
- Információs Faház
- Tourinform Iroda
Mentőszolgálat jelenléte:
Béla király tér (volt Bartina ABC előtt):
- Szeptember 18. 18:00–24:00
- Szeptember 19. 16:00–01:00
- Szeptember 20. 14:00–01:00
- Szeptember 21. 14:00–21:00
Piac:
- Szeptember 19. 19:00–04:00
- Szeptember 20. 19:00–04:00
Mosdók, higiénia
A Szekszárdi Szüreti Napok során több helyszínen is biztosítottak higiéniai lehetőségek a látogatók számára. Ingyenes konténer illemhelyek és fizetős nyilvános mosdók egyaránt rendelkezésre állnak, akadálymentes hozzáféréssel is. A rendezvény szervezői gondoskodtak arról, hogy mindenki kényelmesen és kulturált körülmények között élvezhesse a programokat.
Ingyenes konténer illemhelyiségek:
- volt Bartina ABC-nél
- Béla király tér – Várköz – Dózsa György utcák kereszteződésénél
- Vöröskereszt épülete mellett
- Piac Garay udvar felőli kijáratánál
Fizetős nyilvános mosdók (200 Ft):
- Garay tér
- Szent István tér
- Piac saját mosdója
Akadálymentes illemhely:
- Babits Mihály Kulturális Központ
- Vármegyeháza
Közlekedés, parkolás
A Szekszárdi Szüreti Napok idején a látogatók kényelmét jól szervezett közlekedési és parkolási lehetőségek segítik. Akadálymentes és normál parkolók állnak rendelkezésre, a helyi és helyközi buszjáratok pedig biztosítják a könnyű megközelítést. Érdemes előre tájékozódni, hogy mindenki időben és kényelmesen érkezzen a programokra.
Parkolás:
- Kijelölt akadálymentes és normál parkolókban
Tömegközlekedés:
- Helyi és helyközi autóbuszjáratok
Programváltozás, eső esetén, tájékozódás
A Szekszárdi Szüreti Napok programjai időjárástól függetlenül is gördülékenyen zajlanak, de eső esetén a szervezők azonnali tájékoztatást nyújtanak. A legfrissebb információk az Információs Faházban, a Tourinform Irodában, valamint online felületeken is elérhetők. Érdemes követni a hivatalos weboldalakat és közösségi média oldalakat a változásokért.
- Információs Faház
- Tourinform Iroda
- szekszardagora.hu
- szekszardiszuretinapok.hu
- Facebook és Instagram oldalak
Eső esetén a szervezők azonnal tájékoztatást adnak a változásokról.