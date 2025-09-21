szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

21°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szekszárdi Szüreti Napok

2 órája

A borvidék szíve egy ütemre dobogott

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#bor#borvidék#étel

A bor és a gasztronómia ünnepe idén is magával ragadta Tolna vármegye székhelyét. A Szekszárdi Szüreti Napok keretében borászok, vendéglátók és kulturális programok teremtettek feledhetetlen hangulatot. A rendezvény a látogatókat új élményekkel gazdagított, emellett a hagyományokat is híven ápolta.

Szeri Árpád

Idén harmincegy borász kínálta minőségi készítményeit a Szekszárdi Szüreti Napok alkalmából. Tehát valóban széles választék állt a felnőttek rendelkezésére a Borudvar területén ebből a nemes italból, ami egyúttal márkajele is Tolna vármegye székhelyének. 

Szekszárdi Szüreti Napok
A Szekszárdi Szüreti Napok a jó hangulat, az összefogás és a hagyományok ünnepe volt és az asztaloknál valóban minden helyet elfoglalt a közönség
Fotó: Kiss Albert

Szekszárdi Szüreti Napok, minőségi borokkal

Kieszné Huszár Dóra, a Szekszárdi Borvidék Nkft. ügyvezetője úgy értékelte, hogy néhány apróbb újítás is hozzájárult az érdeklődés erősödéséhez. Ezek közé tartozott a Borudvarban a szökőkútnál a babzsákos-raklap bútoros-napernyős rész, ami újabb helyeket szabadított fel. – Valamennyi stand készült a közönség méltó fogadására lampionokkal, fény elemekkel, egyedi díszítéssel. Minden várakozásunkat felülmúlta a kincskereső verseny, aminek keretében egy applikáció alkalmazásával kellett megfejteni egy feladványt. A megfejtések bor nyereményt értek egy-egy pincészetnél. Csütörtökön még egy kicsit visszafogottan indult ez a kezdeményezés, ami azután a hét végére kifejezetten felgyorsult. Azt is hadd mondjam el, hogy a nagyszínpadi produkciók a maguk remek hangulatával kifejezetten illeszkedtek a Borudvar jellegéhez

Nyikos Dániel ugyancsak megosztotta személyes tapasztalatát, ami szerint a rendezvény jelentős látogatottsággal rendelkezett. – A szekszárdi borvidék méltóképpen mutatta meg magát az érdeklődőknek – folytatta a Nyikos Pincészet tulajdonosa. – Ilyenkor szépen fogy a vörös bor, ez történt most is. Ami bennünket illet, nagy keletje volt a fehér bornak és a rozénak is, úgy a fiatalabb, mint az idősebb korosztály körében.

Mészáros Pál, a szekszárdi borászok korelnöke ugyancsak azt nyugtázta, hogy rengetegen érkeztek Szekszárd városába. – Hömpölygött a tömeg – tette hozzá. – Azt is láttam, hogy az összes borász pavilonjánál körbe ülték az asztalokat, nem is igen akadt szabad hely. A mi pavilonunknál az új irsai, valamint a rozé aratott nagy sikert. S az is feltűnt, hogy a közönség minden esetben a legjobbat kereste a borokból, szinte függetlenül az ártól.

Ételkülönlegességeket is feltálaltak

Fontos megemlíteni, hogy a Szekszárdi Szüreti Napok ez alkalommal is túlmutatott a kiváló borokon. Ugyanis a pincészetek standjai mellett hasonlóan nagy érdeklődés övezte az Ízek utcája kínálatát is. A helyi éttermek specialitásairól, valamint az ínycsiklandó tájjellegű ételekről idén is a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület gondoskodott.

– Házi lecsó és csülök, vaddisznó aprópecsenye áfonyamártással, birkapörkölt, smash burger, laskatarja és nem utolsó sorban malacos batyu – sorolta fel a sláger különlegességeket az egyesület elnöke. – Valamennyi  vendéglátós partner igen kedvezően értékelte a rendezvényt, az étel kereslet szempontjából erősebbnek ítélték a korábbinál. Koktél Patikánkban is nagy volt a forgalom, törzsvendégeink mellett számos új érdeklődő foglalt helyet nálunk. De másutt is gyakorlatilag tele voltak az asztalok, látszik, hogy felszabadultan ünnepelnek a vendégek, finom borokkal és ízletes ételekkel. 

A jó kedv, a hagyományok tisztelete és az összefogás fesztiválja. Így értékelte a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvénysorozatát Horváth István, a térség országgyűlési képviselője. – Rengeteg látogató, telt házas műsorok, nekem valamennyi program minden pillanata nagyon tetszett – tette hozzá. – Ismét bebizonyosodott, hogy van okunk büszkének lenni értékes, mindannyiunkat gyarapító hagyományainkra.

Berlinger Attila polgármester kiemelte a szombat délutáni szüreti felvonulást, amin soha nem látott tömeg, közel háromezer ember mutatta be a város hagyományait, kultúráját, művészetét, sport és közösségi életét. Hangsúlyozta, hogy mindezekre mindannyian büszkék vagyunk, s ehhez külön ajándék volt a kiváló időjárás, de ilyenkor a városunk is kicsit ünneplőbe öltözik.

A  rendezvény főbb attrakciói

  1. 31 borász kínálata a Borudvarban – vörösborok, rozék, fehérborok
  2. Ízek utcája: helyi éttermek specialitásai, tájjellegű ételek
  3. Kincskereső verseny applikációval, boros nyereményekkel
  4. Nagyszínpadi produkciók: koncertek, kulturális műsorok

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu