A borvidék szíve egy ütemre dobogott

Idén harmincegy borász kínálta minőségi készítményeit a Szekszárdi Szüreti Napok alkalmából. Tehát valóban széles választék állt a felnőttek rendelkezésére a Borudvar területén ebből a nemes italból, ami egyúttal márkajele is Tolna vármegye székhelyének.

A Szekszárdi Szüreti Napok a jó hangulat, az összefogás és a hagyományok ünnepe volt és az asztaloknál valóban minden helyet elfoglalt a közönség

Fotó: Kiss Albert

Szekszárdi Szüreti Napok, minőségi borokkal

Kieszné Huszár Dóra, a Szekszárdi Borvidék Nkft. ügyvezetője úgy értékelte, hogy néhány apróbb újítás is hozzájárult az érdeklődés erősödéséhez. Ezek közé tartozott a Borudvarban a szökőkútnál a babzsákos-raklap bútoros-napernyős rész, ami újabb helyeket szabadított fel. – Valamennyi stand készült a közönség méltó fogadására lampionokkal, fény elemekkel, egyedi díszítéssel. Minden várakozásunkat felülmúlta a kincskereső verseny, aminek keretében egy applikáció alkalmazásával kellett megfejteni egy feladványt. A megfejtések bor nyereményt értek egy-egy pincészetnél. Csütörtökön még egy kicsit visszafogottan indult ez a kezdeményezés, ami azután a hét végére kifejezetten felgyorsult. Azt is hadd mondjam el, hogy a nagyszínpadi produkciók a maguk remek hangulatával kifejezetten illeszkedtek a Borudvar jellegéhez

Nyikos Dániel ugyancsak megosztotta személyes tapasztalatát, ami szerint a rendezvény jelentős látogatottsággal rendelkezett. – A szekszárdi borvidék méltóképpen mutatta meg magát az érdeklődőknek – folytatta a Nyikos Pincészet tulajdonosa. – Ilyenkor szépen fogy a vörös bor, ez történt most is. Ami bennünket illet, nagy keletje volt a fehér bornak és a rozénak is, úgy a fiatalabb, mint az idősebb korosztály körében.

Mészáros Pál, a szekszárdi borászok korelnöke ugyancsak azt nyugtázta, hogy rengetegen érkeztek Szekszárd városába. – Hömpölygött a tömeg – tette hozzá. – Azt is láttam, hogy az összes borász pavilonjánál körbe ülték az asztalokat, nem is igen akadt szabad hely. A mi pavilonunknál az új irsai, valamint a rozé aratott nagy sikert. S az is feltűnt, hogy a közönség minden esetben a legjobbat kereste a borokból, szinte függetlenül az ártól.

Ételkülönlegességeket is feltálaltak

Fontos megemlíteni, hogy a Szekszárdi Szüreti Napok ez alkalommal is túlmutatott a kiváló borokon. Ugyanis a pincészetek standjai mellett hasonlóan nagy érdeklődés övezte az Ízek utcája kínálatát is. A helyi éttermek specialitásairól, valamint az ínycsiklandó tájjellegű ételekről idén is a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület gondoskodott.