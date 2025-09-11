Andrés Iniesta borai is megérkeznek a Szekszárdi Szüreti Napokra (videó és galéria)

Berlinger Attila polgármester bevezetőként elmondta, sok külföldi protokoll vendég is érkezik ezekben a napokban, több testvérváros vendégeit fogadhatják Németországból, Romániából, Szerbiából, s tervezték egy új kapcsolat szentesítését is az Isztambul belvárosában lévő Fatih kerülettel, de arra egy ottani politikai program miatt néhány héttel később kerül sor. Viszont itt lesz a világhírű labdarúgó Andrés Iniesta Luján és családi borászata, a Bodega pincészet, nyitányaként a sportélet fellendítését is célzó borász kapcsolatnak. A Szekszárdi Szüreti Napok megnyitása előtti kedden pedig, tette hozzá, sor kerülhet végre arra a hőn vágyott ünnepre, amikor a szekszárdi fedett uszodát felavatják.

A Szekszárdi Szüreti Napok sajtótájékoztatóján Vass Zoltán, Galambos Péter, Gödrei Zoltán, Berlinger Attila és Kieszné Huszár Dóra

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: MW

A szüreti napok a borászok és a borok ünnepe. Kieszné Huszár Dóra, a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, egyre szélesedik a borok választéka. Mivel a szekszárdi jellemzően vörösboros vidék, a kadarka, kékfrankos, bikavér, a világfajtákból készült cuvée, rengeteg díjnyertes bor lesz. Az utóbbi évek sok aranyat, nagyaranyat hoztak a borászoknak, úgyhogy nagyon sok vörös tétel kóstolására lesz lehetőség. Lesznek rozék is, és mert a trendnek megfelelően egyre jellemzőbb a fehér borok, gyöngyöző borok és pezsgők iránti kereslet, természetesen a borvidéken ennek is igyekeznek megfelelni.

Az étel kínálatról Galambos Péter, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke elmondta, a hagyományos kínálat mellett új étkekkel is kedveskedni akarnak. Lesz többek között házi lecsó, rétes, finom pacalpörkölt, áfonyás vaddisznó aprópecsenye, rozmaringos báránycsülök, meg malacos batyu, aminek az összetevője titok.

A sajtótájékoztatón részt vett Vass Zoltán, a Gemenc Motoros Egyesület alelnöke, aki egy szépségversenyről beszélt. Ezen a Babettától a túramotorokon át a chopperig, vagy az épített, akár oldtimer motorokig bárki regisztrálhat. Az érdeklődők száma már túllépte a kétszázat. A szüreti napok felvonulásának záró csoportjaként pedig a motoros mustra kategóriánkénti első helyezettjei fogják felvezetni a motoros díszszemlét.