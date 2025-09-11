14 perce
Andrés Iniesta borai is megérkeznek a Szekszárdi Szüreti Napokra (videó és galéria)
Sok évtizedes hagyomány, hogy szeptember harmadik hetének végén megrendezik a vármegyeszékhely legtöbbeket vonzó rendezvényét. Csütörtökön délelőtt a Szekszárdi Szüreti Napok gazdag programjáról tartottak sajtótájékoztatót a Babits kulturális központban.
Berlinger Attila polgármester bevezetőként elmondta, sok külföldi protokoll vendég is érkezik ezekben a napokban, több testvérváros vendégeit fogadhatják Németországból, Romániából, Szerbiából, s tervezték egy új kapcsolat szentesítését is az Isztambul belvárosában lévő Fatih kerülettel, de arra egy ottani politikai program miatt néhány héttel később kerül sor. Viszont itt lesz a világhírű labdarúgó Andrés Iniesta Luján és családi borászata, a Bodega pincészet, nyitányaként a sportélet fellendítését is célzó borász kapcsolatnak. A Szekszárdi Szüreti Napok megnyitása előtti kedden pedig, tette hozzá, sor kerülhet végre arra a hőn vágyott ünnepre, amikor a szekszárdi fedett uszodát felavatják.
A szüreti napok a borászok és a borok ünnepe. Kieszné Huszár Dóra, a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, egyre szélesedik a borok választéka. Mivel a szekszárdi jellemzően vörösboros vidék, a kadarka, kékfrankos, bikavér, a világfajtákból készült cuvée, rengeteg díjnyertes bor lesz. Az utóbbi évek sok aranyat, nagyaranyat hoztak a borászoknak, úgyhogy nagyon sok vörös tétel kóstolására lesz lehetőség. Lesznek rozék is, és mert a trendnek megfelelően egyre jellemzőbb a fehér borok, gyöngyöző borok és pezsgők iránti kereslet, természetesen a borvidéken ennek is igyekeznek megfelelni.
Az étel kínálatról Galambos Péter, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke elmondta, a hagyományos kínálat mellett új étkekkel is kedveskedni akarnak. Lesz többek között házi lecsó, rétes, finom pacalpörkölt, áfonyás vaddisznó aprópecsenye, rozmaringos báránycsülök, meg malacos batyu, aminek az összetevője titok.
A sajtótájékoztatón részt vett Vass Zoltán, a Gemenc Motoros Egyesület alelnöke, aki egy szépségversenyről beszélt. Ezen a Babettától a túramotorokon át a chopperig, vagy az épített, akár oldtimer motorokig bárki regisztrálhat. Az érdeklődők száma már túllépte a kétszázat. A szüreti napok felvonulásának záró csoportjaként pedig a motoros mustra kategóriánkénti első helyezettjei fogják felvezetni a motoros díszszemlét.
A Szekszárdi Szüreti Napok igazi összművészeti fesztivál
A szeptember 18-tól 21-ig tartó ünnep a térség egyik legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválja, s bő félszáz színvonalas kulturális programot is kínál. Ebből Gödrei Zoltán, a műsorfolyamot szervező Babits kulturális központ kommunikációs osztályvezetője adott ízelítőt. Lesznek koncertek sztárfellépőkkel. Itt lesz a Parno Graszt, a Budapest Bár, Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra, Halász Judit, az Apacuka Zenekar, helyi, nagy múltú csapatok, a Szekszárd Jazz Quartet, a Szekszárdi Gitárkvartett vagy a Csurgó zenekar meg az Alisca Brass Band.
Andrés Iniesta borai is megérkeznek a Szekszárdi Szüreti NapokraFotók: Mártonfai Dénes
Szerepelnek a programban a német, valamint a roma nemzetiség színes kultúráját bemutató műsorok, a Tolna Vármegyei Táncegyüttesek találkozója, a „Szüret Táncos Párja” választás. A mássággal élők közvéleményt formáló és társadalmi érzékenyítő kulturális műsora, a Szeretet lángja, melyet most is a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete szervez meg. Lesznek kiállítások, színházi előadások, kézműves foglalkozások gyermekeknek, népi játszópark, gyermekfoglalkoztató, dalestek, s természetesen a legendás szüreti felvonulás.
A gazdag programról pompás kivitelű műsorfüzet készült, s emellett a műsorokat meg lehet találni a Babits Mihály Kulturális Központ internetes oldalán.