2 órája
Tömegeket vonzott az Ízek utcája – a malacos batyu volt a nagy kedvenc (képgalériával)
Idén ismét megtelt élettel Szekszárd belvárosa a szüreti fesztivál alkalmából, ahol nemcsak a színes programok, hanem az ételek és borok is középpontba kerültek. A Szekszárdi Szüreti Napok egyik legnépszerűbb része, az Ízek utcája most is hatalmas tömegeket vonzott.
Galambos Péter, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke elmondta, hogy rég nem látott tömeg lepte el az Ízek utcáját. A megszokott vendéglátói minőség mellé idén új installációk is társultak, melyek még hangulatosabbá tették a gasztronómiai élményt a Szekszárdi Szüreti Napokon.
Szekszárdi Szüreti Napok tele ízekkel
A kínálat gazdag volt: a hagyományos ételek mellett számos újdonság is helyet kapott, amelyet a látogatók hatalmas örömmel fogadtak.
– Sorban álltak a házi lecsóért, a bajor pereccel tálalt csülök steakért és a különféle pörköltekért. Az abszolút közönségkedvenc azonban a fesztivál „malacos batyuja” lett, amit szinte mindenki kipróbált a négynapos rendezvény folyamán – mondta Galambos Péter.
– A gasztronómiai élményekhez természetesen kiváló borok is társultak. Összesen 31 borászat képviseltette magát, akik díjnyertes boraikat kínálták kóstolásra – vörösek, fehérek, rozék egyaránt nagy sikert arattak. A napos, meleg őszi időjárás még inkább fokozta a hangulatot, és bár a bor vitte a prímet, idén a sörök is népszerűek voltak a fesztiválozók körében – tette hozzá.
A Szekszárdi Szüreti Napok ismét megmutatta, hogy a bor és gasztronómia szeretete összehozza az embereket – jó hangulatban, finom ízek és kiváló borok társaságában telt az egész hétvége.
Szekszárdi Szüreti Napok szombati szürkületi szórakozásFotók: Kiss Albert
Parno Graszt koncert, Szekszárdi Szüreti NapokFotók: Kiss Albert
Szekszárdi Szüreti Napok szombati szürkületi szórakozásFotók: Kiss Albert
Alisca Borrend avatóFotók: Kiss Albert