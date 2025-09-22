szeptember 22., hétfő

Jó bor mellé finom falatok

1 órája

Tömegeket vonzott az Ízek utcája – a malacos batyu volt a nagy kedvenc (képgalériával)

Idén ismét megtelt élettel Szekszárd belvárosa a szüreti fesztivál alkalmából, ahol nemcsak a színes programok, hanem az ételek és borok is középpontba kerültek. A Szekszárdi Szüreti Napok egyik legnépszerűbb része, az Ízek utcája most is hatalmas tömegeket vonzott.

Keresztes Klaudia

Galambos Péter, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke elmondta, hogy rég nem látott tömeg lepte el az Ízek utcáját. A megszokott vendéglátói minőség mellé idén új installációk is társultak, melyek még hangulatosabbá tették a gasztronómiai élményt a Szekszárdi Szüreti Napokon.

Szekszárdi Szüreti Napok
A Szekszárdi Szüreti Napokon rengeteg finomságot kóstolhattak meg a látogatók.
Fotó: Mártonfai Dénes

Szekszárdi Szüreti Napok tele ízekkel

A kínálat gazdag volt: a hagyományos ételek mellett számos újdonság is helyet kapott, amelyet a látogatók hatalmas örömmel fogadtak. 

– Sorban álltak a házi lecsóért, a bajor pereccel tálalt csülök steakért és a különféle pörköltekért. Az abszolút közönségkedvenc azonban a fesztivál „malacos batyuja” lett, amit szinte mindenki kipróbált a négynapos rendezvény folyamán – mondta Galambos Péter.

– A gasztronómiai élményekhez természetesen kiváló borok is társultak. Összesen 31 borászat képviseltette magát, akik díjnyertes boraikat kínálták kóstolásra – vörösek, fehérek, rozék egyaránt nagy sikert arattak. A napos, meleg őszi időjárás még inkább fokozta a hangulatot, és bár a bor vitte a prímet, idén a sörök is népszerűek voltak a fesztiválozók körében – tette hozzá.

A Szekszárdi Szüreti Napok ismét megmutatta, hogy a bor és gasztronómia szeretete összehozza az embereket – jó hangulatban, finom ízek és kiváló borok társaságában telt az egész hétvége.

Szekszárdi Szüreti Napok szombati szürkületi szórakozás

Fotók: Kiss Albert

Parno Graszt koncert, Szekszárdi Szüreti Napok

Fotók: Kiss Albert

Szekszárdi Szüreti Napok szombati szürkületi szórakozás

Fotók: Kiss Albert

Alisca Borrend avató

Fotók: Kiss Albert

 

 

