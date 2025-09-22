Szekszárdi Szüreti Napok: kiváló reklámja volt a városnak és a vármegyének (fotókkal, videóval)

Mind a négy napon ott volt a Szekszárdi Szüreti Napok programjain Horváth István, a térség országgyűlési képviselője. A politikus az eseményekről rendszeresen posztolt is a közösségi médiában.

Horváth István felesége társaságában Mészáros Pállal és Mészáros Zsanettel koccint a borudvarban

Fotó: Facebook

– Mondhatom, hogy remekül sikerült ez a négy nap, csodás időnk volt végig, és nagyon sok látogatót fogadhattunk Szekszárdon – mondta hírportálunk érdeklődésére Horváth István. – A szüreti felvonulás a minden eddiginél több felvonulójával és a rengeteg nézőjével az esemény egyik fénypontja volt, de aki itt járt nálunk, az kiváló borokat kóstolhatott, kiváló ételeket fogyaszthatott és megbizonyosodhatott a messze földön híres szekszárdi vendéglátásról is. Ha minden évben ilyen fesztiválunk lesz, akkor azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk majd – tette hozzá Horváth István.