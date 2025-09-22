szeptember 22., hétfő

Móric névnap

16°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csúcs ez az érzés

3 órája

Szekszárdi Szüreti Napok: kiváló reklámja volt a városnak és a vármegyének (fotókkal, videóval)

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#Horváth István#reklám

Nagyszerűen sikerült a Szekszárdi Szüreti Napok, amely kiváló reklámja volt a vármegyeszékhelynek és a vármegyének egyaránt. Ezt mondta hírportálunknak Horváth István, a térség országgyűlési képviselője.

Munkatársunktól

Mind a négy napon ott volt a Szekszárdi Szüreti Napok programjain Horváth István, a térség országgyűlési képviselője. A politikus az eseményekről rendszeresen posztolt is a közösségi médiában. 

Horváth István felesége társaságában Mészáros Pállal és Mészáros Zsanettel koccint a borudvarban
Fotó: Facebook

– Mondhatom, hogy remekül sikerült ez a négy nap, csodás időnk volt végig, és nagyon sok látogatót fogadhattunk Szekszárdon – mondta hírportálunk érdeklődésére Horváth István. – A szüreti felvonulás a minden eddiginél több felvonulójával és a rengeteg nézőjével az esemény egyik fénypontja volt, de aki itt járt nálunk, az kiváló borokat kóstolhatott, kiváló ételeket fogyaszthatott és megbizonyosodhatott a messze földön híres szekszárdi vendéglátásról is. Ha minden évben ilyen fesztiválunk lesz, akkor azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk majd – tette hozzá Horváth István.

Színpompás népviseletekben táncoltak a szüreti felvonulók

Fotók: Kiss Albert

Horváth István barátokkal, ismerősökkel koccintott

A politikus természetesen ott volt a felvonuláson – annak is ez élén –, s amikor csak ideje engedte, kilátogatott a Béla király térre is. Ott volt több koncerten – a Parno Graszt fellépését családjával együtt nézte – és természetesen ő sem hagyta ki, hogy barátokkal, ismerősökkel koccintson egy-egy pohár jófajta szekszárdival. 

– Nagyon köszönöm a szervezők, közreműködők munkáját, és nagyon köszönöm a támogatók önzetlen segítségét, nélkülük nem lehetett volna ilyen emlékezetes ez a négy nap, mint amilyen végül lett – húzta alá Horváth István. 

A mértéktartó jóslatok szerint a fesztivál négy napja alatt több mint hatvanezer ember fordult meg a vármegyeszékhelyen, a legtöbben szombaton voltak a borudvarban és az Ízek utcájában, a koncertek közül pedig a Parno Graszt vasárnapi fellépése vonzotta a legtöbb érdeklődőt. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu