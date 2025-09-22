38 perce
Szekszárdi Szüreti Napok: kiváló reklámja volt a városnak és a vármegyének (fotókkal, videóval)
Nagyszerűen sikerült a Szekszárdi Szüreti Napok, amely kiváló reklámja volt a vármegyeszékhelynek és a vármegyének egyaránt. Ezt mondta hírportálunknak Horváth István, a térség országgyűlési képviselője.
Mind a négy napon ott volt a Szekszárdi Szüreti Napok programjain Horváth István, a térség országgyűlési képviselője. A politikus az eseményekről rendszeresen posztolt is a közösségi médiában.
– Mondhatom, hogy remekül sikerült ez a négy nap, csodás időnk volt végig, és nagyon sok látogatót fogadhattunk Szekszárdon – mondta hírportálunk érdeklődésére Horváth István. – A szüreti felvonulás a minden eddiginél több felvonulójával és a rengeteg nézőjével az esemény egyik fénypontja volt, de aki itt járt nálunk, az kiváló borokat kóstolhatott, kiváló ételeket fogyaszthatott és megbizonyosodhatott a messze földön híres szekszárdi vendéglátásról is. Ha minden évben ilyen fesztiválunk lesz, akkor azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk majd – tette hozzá Horváth István.
Színpompás népviseletekben táncoltak a szüreti felvonulókFotók: Kiss Albert
Horváth István barátokkal, ismerősökkel koccintott
A politikus természetesen ott volt a felvonuláson – annak is ez élén –, s amikor csak ideje engedte, kilátogatott a Béla király térre is. Ott volt több koncerten – a Parno Graszt fellépését családjával együtt nézte – és természetesen ő sem hagyta ki, hogy barátokkal, ismerősökkel koccintson egy-egy pohár jófajta szekszárdival.
– Nagyon köszönöm a szervezők, közreműködők munkáját, és nagyon köszönöm a támogatók önzetlen segítségét, nélkülük nem lehetett volna ilyen emlékezetes ez a négy nap, mint amilyen végül lett – húzta alá Horváth István.
A mértéktartó jóslatok szerint a fesztivál négy napja alatt több mint hatvanezer ember fordult meg a vármegyeszékhelyen, a legtöbben szombaton voltak a borudvarban és az Ízek utcájában, a koncertek közül pedig a Parno Graszt vasárnapi fellépése vonzotta a legtöbb érdeklődőt.