Malacos batyu titkos hozzávalóval és házi rétes – Megkezdődött a Szekszárdi Szüreti Napok, ami nem csak a borról szól
Elkezdődött Szekszárd legnagyobb rendezvénye. Persze a Szekszárdi Szüreti Napok leglátványosabb eseményei majd csak ezután következnek, de az épülő színpad, a megváltozott forgalmi-rend, sőt, néhány program is jelzi, nagy élet lesz a városban.
Elkezdődött a Szekszárdi Szüreti Napok, hiszen hétfőn kora este megnyílt a Babits Mihály Kulturális Központban az Egy fürt Szekszárd alkotóművészeti kiállítás. Kedden Sárközi folk körkép címmel nyílt tárlat Majorcsics Viktor fotográfus munkáiból, illetve ugyanezen a napon este héttől a Gyöngyhajú lány legendája Omega musicalt első előadását láthatja a közönség a színházteremben főszerepben Kóbor Léna főszereplésével. A borudvar csütörtökön este nyit, itt elsősorban a szekszárdi borászatok nedűit lehet megkóstolni, de emellett pezsgőt, koktélokat, kávét is ízlelhet a rendezvényre látogató közönség. Az ízek utcáját szintén csütörtökön este hattól lehet bevenni, a helyi éttermek specialitásairól, valamint az ínycsiklandó tájjellegű ételekről idén is a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület gondoskodik. A kézművesek viszont már csütörtökön délelőtt kipakolnak a vásárban, a Liszt Ferenc téri étkes udvar délben, a vidámpark kora délután nyit. Mutatjuk a programokat, első körben péntekig.
Ami az útlezárásokat illeti, nem lehet már közlekedni autóval
- a Wosinsky Mór Múzeum sarkától a Szekszárdi Garay János Gimnázium sarkáig, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzat előtti út a Csokonai utca kereszteződéséig
- a Béla király téren, a Béla király téri buszforduló, valamint a Tolna Vármegyei Főügyészség előtti teljes útszakasz a volt Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet sarkáig
- a Bezerédj utcában
A forgalmi-rend változásokról itt olvashat.
Ilyen borokat lehet kóstolni
A szüreti napok a borászok és a borok ünnepe. Kieszné Huszár Dóra, a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője a rendezvényről szóló sajtótájékoztatón elmondta, egyre szélesedik a borok választéka. Mivel a szekszárdi jellemzően vörösboros vidék, a kadarka, kékfrankos, bikavér, a világfajtákból készült cuvée, rengeteg díjnyertes bor lesz. Az utóbbi évek sok aranyat, nagyaranyat hoztak a borászoknak, úgyhogy nagyon sok vörös tétel kóstolására lesz lehetőség. Lesznek rozék is, és mert a trendnek megfelelően egyre jellemzőbb a fehér borok, gyöngyöző borok és pezsgők iránti kereslet, természetesen a borvidéken ennek is igyekeznek megfelelni.
És ilyen ételek lesznek
Az étel kínálatról Galambos Péter, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke elmondta, a hagyományos kínálat mellett új étkekkel is kedveskedni akarnak. Lesz többek között házi lecsó, rétes, finom pacalpörkölt, áfonyás vaddisznó aprópecsenye, rozmaringos báránycsülök, meg malacos batyu, aminek az összetevője titok.
A Szekszárdi Szüreti Napok programjai péntekig
Szeptember 17., szerda
Vármegyeháza udvar
17:30 „Minden ugyanaz, csak másképpen” – Czirok Róbert kiállításának ünnepélyes megnyitója
Babits Mihály Kulturális Központ, Színházterem
19:00 Gyöngyhajú lány legendája – Omega Musical – Színpadon az Experidance – Főszerepben Kóbor Léna – az előadásra minden jegy elkelt
Szeptember 18., csütörtök
Béla király tér – szabadtéri színpad
14:00 Szeretet lángja – a mássággal élők közvéleményt formáló és társadalmi érzékenyítő kulturális műsora
Vármegyeháza – díszterem
17:00 Magyar borhoz magyarnóta
Béla király tér – szabadtéri színpad
17:30 Alisca Brass Band
Béla király tér – szabadtéri színpad
20:00 Margaret Island
Béla király tér
22:30 HuMen Brass Band
Szeptember 19., péntek
Béla király tér – szabadtéri színpad
10:30 Szőlőszív Csemetekert – a Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Fenntarthatósági Programja
Béla király tér – szabadtéri színpad
16:00 Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület műsora
Béla király tér – szabadtéri színpad
18:00 Szekszárdi Szüreti Napok ünnepélyes megnyitó
Béla király tér – szabadtéri színpad
20:30 Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra
Béla király tér – szabadtéri színpad
23:00 Fiesta 25 – jubileumi koncert
Szekszárd, Piactér
20:00 T. Danny – a koncertre jegyek kaphatók a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában, a Tourinform Irodában (7100 Szekszárd, Garay tér 17.), a rendezvény előtt, a helyszínen, valamint az alábbi linken:
https://www.jegy.hu/program/t-danny-szekszardi-szureti-napok-178966/1311627
Szekszárd, Piactér
23:00 The Placc Outdoor – Special Edition – Regan Lili / Hundred Sins – REZIDENS: Taborfy – jegyek kaphatók a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában, a Tourinform Irodában (7100 Szekszárd, Garay tér 17.), a rendezvény előtt, a helyszínen, valamint az alábbi linken:
https://www.jegy.hu/program/the-placc-outdoor-special-edition-regan-lili-hundred-sins-szekszardi-szureti-napok-179740/1313830