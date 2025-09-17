szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

17°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programok

33 perce

Malacos batyu titkos hozzávalóval és házi rétes – Megkezdődött a Szekszárdi Szüreti Napok, ami nem csak a borról szól

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#koncert#Béla király tér

Elkezdődött Szekszárd legnagyobb rendezvénye. Persze a Szekszárdi Szüreti Napok leglátványosabb eseményei majd csak ezután következnek, de az épülő színpad, a megváltozott forgalmi-rend, sőt, néhány program is jelzi, nagy élet lesz a városban.

Teol.hu

Elkezdődött a Szekszárdi Szüreti Napok, hiszen hétfőn kora este megnyílt a Babits Mihály Kulturális Központban az Egy fürt Szekszárd alkotóművészeti kiállítás. Kedden Sárközi folk körkép címmel nyílt tárlat Majorcsics Viktor fotográfus munkáiból, illetve ugyanezen a napon este héttől a Gyöngyhajú lány legendája Omega musicalt első előadását láthatja a közönség a színházteremben főszerepben Kóbor Léna főszereplésével. A borudvar csütörtökön este nyit, itt elsősorban a szekszárdi borászatok nedűit lehet megkóstolni, de emellett pezsgőt, koktélokat, kávét is ízlelhet a rendezvényre látogató közönség. Az ízek utcáját szintén csütörtökön este hattól lehet bevenni, a helyi éttermek specialitásairól, valamint az ínycsiklandó tájjellegű ételekről idén is a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület gondoskodik. A kézművesek viszont már csütörtökön délelőtt kipakolnak a vásárban, a Liszt Ferenc téri étkes udvar délben, a vidámpark kora délután nyit. Mutatjuk a programokat, első körben péntekig. 

Kiállításmegnyitóval indult a Szekszárdi Szüreti Napok
A Szekszárdi Szüreti Napok első programja az Egy fürt Szekszárd című kiállítás megnyitója volt
Fotó: Kiss Albert / Forrás:  MW

 

Ami az útlezárásokat illeti, nem lehet már közlekedni autóval 

  • a Wosinsky Mór Múzeum sarkától a Szekszárdi Garay János Gimnázium sarkáig, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzat előtti út a Csokonai utca kereszteződéséig
  • a Béla király téren, a Béla király téri buszforduló, valamint a Tolna Vármegyei Főügyészség előtti teljes útszakasz a volt Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet sarkáig
  • a Bezerédj utcában

A forgalmi-rend változásokról itt olvashat.

Ilyen borokat lehet kóstolni 

A szüreti napok a borászok és a borok ünnepe. Kieszné Huszár Dóra, a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője a rendezvényről szóló sajtótájékoztatón elmondta, egyre szélesedik a borok választéka. Mivel a szekszárdi jellemzően vörösboros vidék, a kadarka, kékfrankos, bikavér, a világfajtákból készült cuvée, rengeteg díjnyertes bor lesz. Az utóbbi évek sok aranyat, nagyaranyat hoztak a borászoknak, úgyhogy nagyon sok vörös tétel kóstolására lesz lehetőség. Lesznek rozék is, és mert a trendnek megfelelően egyre jellemzőbb a fehér borok, gyöngyöző borok és pezsgők iránti kereslet, természetesen a borvidéken ennek is igyekeznek megfelelni.  

És ilyen ételek lesznek 

Az étel kínálatról Galambos Péter, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke elmondta, a hagyományos kínálat mellett új étkekkel is kedveskedni akarnak. Lesz többek között házi lecsó, rétes, finom pacalpörkölt, áfonyás vaddisznó aprópecsenye, rozmaringos báránycsülök, meg malacos batyu, aminek az összetevője titok. 

 

A Szekszárdi Szüreti Napok programjai péntekig

Szeptember 17., szerda

Vármegyeháza udvar

17:30 „Minden ugyanaz, csak másképpen” – Czirok Róbert kiállításának ünnepélyes megnyitója

Babits Mihály Kulturális Központ, Színházterem

19:00 Gyöngyhajú lány legendája – Omega Musical – Színpadon az Experidance – Főszerepben Kóbor Léna – az előadásra minden jegy elkelt

Szeptember 18., csütörtök

Béla király tér – szabadtéri színpad

14:00 Szeretet lángja – a mássággal élők közvéleményt formáló és társadalmi érzékenyítő kulturális műsora

Vármegyeháza – díszterem  

17:00 Magyar borhoz magyarnóta

Béla király tér – szabadtéri színpad

17:30 Alisca Brass Band

Béla király tér – szabadtéri színpad

20:00 Margaret Island

Béla király tér

22:30 HuMen Brass Band 

Szeptember 19., péntek

Béla király tér – szabadtéri színpad

10:30 Szőlőszív Csemetekert – a Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Fenntarthatósági Programja

Béla király tér – szabadtéri színpad

16:00 Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület műsora

Béla király tér – szabadtéri színpad

18:00 Szekszárdi Szüreti Napok ünnepélyes megnyitó

Béla király tér – szabadtéri színpad

20:30 Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra

Béla király tér – szabadtéri színpad

23:00 Fiesta 25 – jubileumi koncert

Szekszárd, Piactér

20:00 T. Danny – a koncertre jegyek kaphatók a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában, a Tourinform Irodában (7100 Szekszárd, Garay tér 17.), a rendezvény előtt, a helyszínen, valamint az alábbi linken:

https://www.jegy.hu/program/t-danny-szekszardi-szureti-napok-178966/1311627

Szekszárd, Piactér

23:00 The Placc Outdoor – Special Edition – Regan Lili / Hundred Sins – REZIDENS: Taborfy – jegyek kaphatók a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában, a Tourinform Irodában (7100 Szekszárd, Garay tér 17.), a rendezvény előtt, a helyszínen, valamint az alábbi linken:

https://www.jegy.hu/program/the-placc-outdoor-special-edition-regan-lili-hundred-sins-szekszardi-szureti-napok-179740/1313830

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu