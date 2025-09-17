Malacos batyu titkos hozzávalóval és házi rétes – Megkezdődött a Szekszárdi Szüreti Napok, ami nem csak a borról szól

Elkezdődött a Szekszárdi Szüreti Napok, hiszen hétfőn kora este megnyílt a Babits Mihály Kulturális Központban az Egy fürt Szekszárd alkotóművészeti kiállítás. Kedden Sárközi folk körkép címmel nyílt tárlat Majorcsics Viktor fotográfus munkáiból, illetve ugyanezen a napon este héttől a Gyöngyhajú lány legendája Omega musicalt első előadását láthatja a közönség a színházteremben főszerepben Kóbor Léna főszereplésével. A borudvar csütörtökön este nyit, itt elsősorban a szekszárdi borászatok nedűit lehet megkóstolni, de emellett pezsgőt, koktélokat, kávét is ízlelhet a rendezvényre látogató közönség. Az ízek utcáját szintén csütörtökön este hattól lehet bevenni, a helyi éttermek specialitásairól, valamint az ínycsiklandó tájjellegű ételekről idén is a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület gondoskodik. A kézművesek viszont már csütörtökön délelőtt kipakolnak a vásárban, a Liszt Ferenc téri étkes udvar délben, a vidámpark kora délután nyit. Mutatjuk a programokat, első körben péntekig.

A Szekszárdi Szüreti Napok első programja az Egy fürt Szekszárd című kiállítás megnyitója volt

Fotó: Kiss Albert / Forrás: MW

Ami az útlezárásokat illeti, nem lehet már közlekedni autóval

a Wosinsky Mór Múzeum sarkától a Szekszárdi Garay János Gimnázium sarkáig, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzat előtti út a Csokonai utca kereszteződéséig

a Béla király téren, a Béla király téri buszforduló, valamint a Tolna Vármegyei Főügyészség előtti teljes útszakasz a volt Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet sarkáig

a Bezerédj utcában

A forgalmi-rend változásokról itt olvashat.

Ilyen borokat lehet kóstolni

A szüreti napok a borászok és a borok ünnepe. Kieszné Huszár Dóra, a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője a rendezvényről szóló sajtótájékoztatón elmondta, egyre szélesedik a borok választéka. Mivel a szekszárdi jellemzően vörösboros vidék, a kadarka, kékfrankos, bikavér, a világfajtákból készült cuvée, rengeteg díjnyertes bor lesz. Az utóbbi évek sok aranyat, nagyaranyat hoztak a borászoknak, úgyhogy nagyon sok vörös tétel kóstolására lesz lehetőség. Lesznek rozék is, és mert a trendnek megfelelően egyre jellemzőbb a fehér borok, gyöngyöző borok és pezsgők iránti kereslet, természetesen a borvidéken ennek is igyekeznek megfelelni.