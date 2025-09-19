„Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk” – angyalok városává avatták a megnyitón Szekszárdot (galéria)

Péntek estére már minden a helyére került Szekszárdon: a város szívében, a Béla király téren életre kelt az ősz legjobban várt fesztiválja, a Szekszárdi Szüreti Napok.

A Szekszárdi Szüreti Napok ünnepi megnyitóján Berlinger Attila, Novák Irén, Horváth István és Máté Péter

Fotó: Kiss Albert

Már hat óra előtt érezni lehetett, hogy különleges estének nézünk elébe. A felnőttek kezében borospoharak csillogtak már a késő délutánban, a fiatalabbak nevetések közepette járkáltak standtól standig – kürtőskalács édes illata szállt a levegőben, mellette különleges pörkölt kávé aromája csalogatta a látogatót, nem sokkal arrébb pedig ropogós kemencés lángos illata terjengett. Aki csak a belvárosban volt, azt a lassan hömpölygő tömeg szinte magával sodorta felfelé a Béla tér irányába. Majd felérve, kitárult előttünk a fesztivál központja: a tér, amely ilyenkor valóban ünneplőbe öltözik.

A Szekszárdi Szüreti Napok ünnepi megnyitója

Az ünnepélyes megnyitón először Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere és a Szekszárdi Szüreti Napok védnöke köszöntötte a jelenlévőket. Hamvas Béla gondolatát idézte:

Minden borban kis angyal lakik, aki, ha az ember a bort megissza, nem hal meg, hanem az emberben lakó, megszámlálhatatlanul sok kis tündér és angyal közé kerül.

Szavai emelkedett hangulatot adtak a kezdésnek, majd hangsúlyozta: Szekszárd ünneplőbe öltözött, borászatok, éttermek, kulturális csoportok és kézművesek közösen mutatják meg a város szívét-lelkét.

Horváth István országgyűlési képviselő így reflektált a polgármester szavaira:

Polgármester úr azt idézte, hogy minden korty borban egy kis angyal van. Én azt gondolom, hogy ma este itt Szekszárd az angyalok városa lett, és ezek az angyalok egész hétvégén kitartanak majd, méltán víve jó hírét Szekszárdnak.

Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a szekszárdi fiatalokat méltatta. Ahogy fogalmazott: „Bizakodásra ad okot, hogy Szekszárdon a fiatalok is láthatják, a munkának van becsülete.”

Anygalok városába érkezett egy angyali hang

A megnyitó ünnepi hangulatát emelte Vágó Bernadett varázslatosan csengő hangja, amely valóban összecsengett az „angyali” gondolatokkal. Mellette férje, Miller Zoltán is színpadra lépett, majd a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület és a Szekszárdi Muslinca Férfikar gondoskodott arról, hogy a közönség ne csak hallja, hanem át is élje a szüreti napok hagyományait.