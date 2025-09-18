Dübörögve elstartolt a Szekszárdi Szüreti Napok – közben újra ég a Szeretet Lángja (GALÉRIA)

Sok helyen még az utolsó simításokat végezték csütörtökön délután a Szekszárdi Szüreti Napok standjainál. A borudvarban még üresen álltak az asztalok, a padok, amelyek a következő napokban számtalan baráti beszélgetés, kikapcsolódás helyszínéül szolgálnak majd. Az ízek utcájában szintén nagy volt még a készülődés, de az árusok nagy része már maradéktalanul kipakolt. Sokan kihasználták ezt, mondván, most sokkal nyugodtabban tudnak nézelődni, vásárolni, mint amikor nagy tömeg hömpölyög Szekszárd belvárosában.

15 éve lobog a Szeretet Lángja a Szekszárdi Szüreti Napokon

Fotó: Denes Martonfai

Ezzel kezdődött a Szekszárdi Szüreti Napok

A Szekszárdi Szüreti Napok első rendezvénye hagyományosan a Szeretet Lángja, amelyen segítséggel élők és barátaik léptek színpadra. Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója a megnyitó beszédében kiemelte, hogy ez már a tizennyolcadik alkalom, amikor ezt a különleges eseményt megtartják. Mint mondta, a Szeretet Lángja nem csupán kulturális program, hanem olyan, amely mindannyiunk számára fontos értékeket közvetít. Célja, hogy hidat építsen ember és ember között. Egyúttal köszönetet mondott Kovács Lászlónénak, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Vármegyei Egyesülete elnökének, amiért tizenöt éve a program szervezői.

Igazi értékeket közvetít a Szeretet Lángja

Janó Attiláné, a szekszárdi önkormányzat Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottságának elnökhelyettese szintén azt hangsúlyozta a Szeretet Lángja kapcsán, hogy az igazi értékeket közvetít: közös élményt nyújt, az egymás felé fordulásra és a kölcsönös tiszteletre tanít. Kovács Lászlóné köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatást nyújtanak ahhoz, hogy évről évre megvalósulhat ez a rendezvény.

Fotó: Denes Martonfai

Elmondta, hogy negyven éve dolgozik „vakügyben”, és a jövőben is szeretnének szemléletformáló programokkal hozzájárulni a társadalom érzékenyítéséhez. Azt tapasztalja ugyanis, hogy még bőven van tenni való. – Tolna vármegyében közel kétezer vak ember él. Figyeljenek rájuk jobban akár a közlekedés során, akár a még nem akadálymentesített helyszíneken – kérte az elnök. Majd közösen meggyújtották a Szeretet Lángját.