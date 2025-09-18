16 perce
Dübörögve elstartolt a Szekszárdi Szüreti Napok – közben újra ég a Szeretet Lángja (GALÉRIA)
Segítséggel élők és barátaik adtak műsort a Béla király téri színpadon. A Szeretet Lángja elnevezésű rendezvény a Szekszárdi Szüreti Napok első programja.
Sok helyen még az utolsó simításokat végezték csütörtökön délután a Szekszárdi Szüreti Napok standjainál. A borudvarban még üresen álltak az asztalok, a padok, amelyek a következő napokban számtalan baráti beszélgetés, kikapcsolódás helyszínéül szolgálnak majd. Az ízek utcájában szintén nagy volt még a készülődés, de az árusok nagy része már maradéktalanul kipakolt. Sokan kihasználták ezt, mondván, most sokkal nyugodtabban tudnak nézelődni, vásárolni, mint amikor nagy tömeg hömpölyög Szekszárd belvárosában.
Ezzel kezdődött a Szekszárdi Szüreti Napok
A Szekszárdi Szüreti Napok első rendezvénye hagyományosan a Szeretet Lángja, amelyen segítséggel élők és barátaik léptek színpadra. Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója a megnyitó beszédében kiemelte, hogy ez már a tizennyolcadik alkalom, amikor ezt a különleges eseményt megtartják. Mint mondta, a Szeretet Lángja nem csupán kulturális program, hanem olyan, amely mindannyiunk számára fontos értékeket közvetít. Célja, hogy hidat építsen ember és ember között. Egyúttal köszönetet mondott Kovács Lászlónénak, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Vármegyei Egyesülete elnökének, amiért tizenöt éve a program szervezői.
Igazi értékeket közvetít a Szeretet Lángja
Janó Attiláné, a szekszárdi önkormányzat Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottságának elnökhelyettese szintén azt hangsúlyozta a Szeretet Lángja kapcsán, hogy az igazi értékeket közvetít: közös élményt nyújt, az egymás felé fordulásra és a kölcsönös tiszteletre tanít. Kovács Lászlóné köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatást nyújtanak ahhoz, hogy évről évre megvalósulhat ez a rendezvény.
Elmondta, hogy negyven éve dolgozik „vakügyben”, és a jövőben is szeretnének szemléletformáló programokkal hozzájárulni a társadalom érzékenyítéséhez. Azt tapasztalja ugyanis, hogy még bőven van tenni való. – Tolna vármegyében közel kétezer vak ember él. Figyeljenek rájuk jobban akár a közlekedés során, akár a még nem akadálymentesített helyszíneken – kérte az elnök. Majd közösen meggyújtották a Szeretet Lángját.
Dübörögve elstartolt a Szekszárdi Szüreti Napok – közben újra ég a Szeretet LángjaFotók: Mártonfai Dénes
Kiváló koncerteket tartogat az este
A köszöntők után a Vakok és Gyengénlátók Tolna Vármegyei Egyesületének zenés műsorát, majd a Fogyatékosok Nappali Intézményének előadását és Agárdi Szilvia koncertjét hallhatta a közönség. Mindeközben a civil szervezetek asztalainál kézműves foglalkozásra is volt lehetőség. A folytatásban az Alisca Brass Band, a Margaret Island, Humen Brass Band lép színpadra.