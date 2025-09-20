Hatalmas parádé volt a szüreti felvonulás Szekszárdon – több ezer ember volt a belvárosban (fotók és videó)

Délután háromkor indult a menet a Béla király térről. Elől a Szekszárdi Betyárok, négyen. Ők őrizve a hagyományt, hangos ostorcsattogtatással jelezték a szüret kezdetét, és miként régen, űzték a gonosz szellemeket, s kártevőket, megvédve a szőlő bőségét. Mutatjuk képeken a Szekszárdi Szüreti Napok felvonulását.

A Szekszárdi Szüreti Napok fő eseménye a szüreti felvonulás, amire minden eddiginél többen voltak kíváncsiak

Fotó: Kiss Albert

Hatalmas tömeg volt kíváncsi a Szekszárdi Szüreti Napok felvonulására

Utánuk jött a Vaga Banda gólyalábakon, majd két óriásbáb, a szőlősgazda és gazdasszony. Követte őket a kisbíró, a bíró, s a bíróné, a jegyző és a jegyzőné. Szüretelő kötényt kötve jöttek a város vezetői, Berlinger Attila polgármester, Horváth István országgyűlési képviselő, az alpolgármesterek, képviselők, s velük a Szüreti Napok hivatalos vendégei, a testvértelepülések delegációi.