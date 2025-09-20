szeptember 20., szombat

Hatalmas parádé volt a szüreti felvonulás Szekszárdon – több ezer ember volt a belvárosban (fotók és videó)

Címkék#hagyományőrzés#Szekszárdi Szüreti Napok#teol video#felvonulás#Szekszárd#szüreti felvonulás#népviselet

Ez volt a gazdag rendezvénysorozat legnagyobb, legtöbb résztvevőt és nézőt vonzó eseménye. A nyár derekát idéző időben, gyönyörű napsütésben zajlott szombaton délután a hét közepe óta tartó Szekszárdi Szüreti Napok legimpozánsabb eseménye, a szüreti felvonulás.

Szepesi László

Délután háromkor indult a menet a Béla király térről. Elől a Szekszárdi Betyárok, négyen. Ők őrizve a hagyományt, hangos ostorcsattogtatással jelezték a szüret kezdetét, és miként régen, űzték a gonosz szellemeket, s kártevőket, megvédve a szőlő bőségét. Mutatjuk képeken a Szekszárdi Szüreti Napok felvonulását.

A Szekszárdi Szüreti Napok fő eseménye a felvonulás
A Szekszárdi Szüreti Napok fő eseménye a szüreti felvonulás, amire minden eddiginél többen voltak kíváncsiak
Fotó: Kiss Albert

Hatalmas tömeg volt kíváncsi a Szekszárdi Szüreti Napok felvonulására

Utánuk jött a Vaga Banda gólyalábakon, majd két óriásbáb, a szőlősgazda és gazdasszony. Követte őket a kisbíró, a bíró, s a bíróné, a jegyző és a jegyzőné. Szüretelő kötényt kötve jöttek a város vezetői, Berlinger Attila polgármester, Horváth István országgyűlési képviselő, az alpolgármesterek, képviselők, s velük a Szüreti Napok hivatalos vendégei, a testvértelepülések delegációi.

A Bezerédj és a Széchenyi utcán, a kórházi kápolnától a hajdani Skála Áruházig a nézők ezrei már korábban elfoglalták helyüket, többen széket, ülőalkalmatosságot is hozva, hogy lássák a színes menetet. Nem kevesen meg a látvány megörökítéséhez felállították kameraállványaikat, kiválasztva a legjobb helyeket.

A Budapesti Klapka téri Református Egyházközség is itt volt a menetben, velük Szekszárd rendszerváltás utáni első polgármestere, Kocsis Imre Antal. Felvonult a Szekszárdi Borászok Céhe, a Muslinca Férfikórus, a Szekszárdi Alisca Borrend Egyesület, együtt az ország minden tájáról érkezett borrendekkel.

Fotó: Kiss Albert

Ott voltak a menetben az óvodások, iskolások, sokan traktor húzta kocsin ülve. Tánclépésben mentek művészeti csoportok, egyesületek tagjai. A Bartina, az Érsekcsanádi Bazsarózsa, a Decsi Gyöngyösbokréta, a Bogyiszlói Hagyományőrzők, zenekarukkal, és jöttek Pörbölyről, Sárpilisről, Alsónyékről, Zombáról, felvonult a Bukovinai Székely Egyesület, a Hőgyészi Székely Kör, az Őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesület, a Bonyhádi Kränzlein Néptánc egyesület, s a Tamási Pántlika táncosai. 

Őket a Tarr KSC sportolói követték, akik látványelemekkel is készültek: fehér és kék füstbombákat durrantottak a menetben utolsó előttiként, természetesen kiemelten figyelve a gyerekek és a nézők biztonságára. 

Színpompás népviseletekben táncoltak a szüreti felvonulók

Fotók: Kiss Albert

A több mint hatvan csapatból álló sort az Attila Borbirtok platós terepjárója zárta nagyon is stílusosan, hiszen a platón vidáman borozgattak néhányan, és ha nem csalt a szemünk, még bort és fröccsöt is kínáltak a közönségnek. A menet tényleges vége igazán látványosra és lóerőkben gazdagra sikerült, köszönhetően a  Gemenc Motoros Egyesület tiszteletet érdemlő motorjainak, akik ténylegesen zárták felvonulást. 

 

 

Teol.hu videó

