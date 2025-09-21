3 órája
Szekszárd felkerült a világtérképre – sztárok és városok keresik a kapcsolatot (galéria)
Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a fesztivál védnökeként második alkalommal volt házigazdája a város legnagyobb ünnepének. A Szekszárdi Szüreti Napok nemcsak a hagyományokról szól, hanem a testvérvárosok, a kultúra és a világsztárok találkozásáról is.
Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a Szekszárdi Szüreti Napok védnökeként második alkalommal házigazdája a város legnagyobb ünnepének, korábban pedig a Babits Kulturális Központ igazgatójaként, motorja, irányítója volt a szervezésnek, s a több napon át tartó rendezvénysornak. Sok éven át pedig a város testvérvárosi kapcsolatainak ápolásán is dolgozott. Így, mint mondta, természetesnek tartja, hogy ebben az évben is sok testvérvárosi vendéget, messziről hozzánk érkező kiváló embert fogadhattak. – Szekszárd városa számára nagyszerű és felemelő érzés, hogy hosszú évek hagyományait követve idén is népes delegációt fogadhatott a város vezetése.
Szekszárdi Szüreti Napok – az ünnep testvérvárosi barátainkkal teljes
– A szombat délutáni szüreti felvonuláson soha nem látott tömeg, közel háromezer ember mutatta be a város hagyományait, kultúráját, művészetét, sport- és közösségi életét, amelyre itt mindannyian büszkék vagyunk – emelte ki Berlinger Attila. – Ehhez külön ajándék volt a kiváló időjárás, de ilyenkor a városunk is kicsit ünneplőbe öltözik.
Az ünnepen külföldi testvérvárosi vendégeinknek megmutattuk városunk sok büszkeségét, az új Tudásközpontot, a héten átadott uszodánkat, a sportcsarnokhoz tartozó strand és élményfürdőt.
– tett hozzá a polgármester, majd így folytatta: – Romániai, bánáti testvérvárosunk ugyanolyan gonddal küzd hosszú évek óta, amelyet Szekszárd most maga mögött tudott hagyni. Tyukodi Oana alpolgármester, a Lugosról jött delegáció vezetője elmondta, ott a kivitelező cég az eredeti tervet szakmailag nem tudta megvalósítani, az uszodát nem éppen a legkiválóbb minőségben készítette, és sajnos félkész épület várja jobb sorsát. – Beszélgettünk arról, hogy esetleg segíthetünk nekik akár egy kiváló tervező cég címének az eljuttatásában, s átadva tapasztalatainkat is, hogy náluk is jobb sorsra fordulhasson az uszoda ügye – mondta Berlinger Attila.
Bietigheim-Bissingen főpolgármestere, Jürgen Kessing is elismeréssel adózott az elmúlt évek fejlesztései nyomán létrejött épületekért, miként azért is, hogy Szekszárd mennyi energiát, pénzt, időt fordít a kultúra és a hagyományok, a nemzeti tradíciók megőrzésére.
Mint mondta, ez számukra is inspiráló. Azt pedig kimondottan kedvezőnek ítélte, hogy állami segítség révén a város költségvetését nem terheli annak fenntartása.
Nekünk bizony még a kedvezőbb gazdasági környezetben is nagy gondot jelent egy jóval bővebb költségvetés mellett is a városi fenntartása.
– hangsúlyozta a főpolgármester.
Szekszárd szerbiai testvérvárosából, Óbecséről jött Kiss Igor elnök. Ő is kedvezően beszélt a napokban átadott új uszodáról. Az elmúlt évtizedekben szoros kapcsolat volt a szekszárdi és az óbecsei úszó egyesület között. Említette, hogy a 90-es években Európa egyik legkiválóbb, többszörös Bajnokok Liga győztes vízilabda csapata volt az óbecsei.
Ennek a Tisza parti városnak komoly hagyományai vannak, s az úszó- és vízilabda ifjúsági utánpótlás csapataik újra kapcsolatba lépnek a szekszárdiakkal.
Berlinger Attila polgármester beszélt arról is, hogy a testvérvárosi delegációk mellett itt van a Szüreti Napokon Törökország tiszteletbeli konzulja, Osman Sahbaz is. Ő a motorja az Isztambul belvárosában lévő Fatih kerülettel rövidesen létrejövő testvérvárosi kapcsolatnak. Ez a kerület Törökország szíve, kulturális és gazdasági életének a központja.
A testvérvárosi kapcsolatok során számos olyan gazdasági és kulturális együttműködés bontakozhat ki, amelyből a szekszárdiak is sokat profitálhatnak. Ezért öröm, hogy Szekszárd visszakerült erre a térképre
– emelte ki Berlinger Attila. – Újra egyre többen érkeznek hozzánk külföldről, messzi tájakról, de ugyanígy öröm, hogy a hétvégén itt vendégeskedik a Magyar Labdarúgó Szövetség több tagja, kiváló egykori labdarúgók, mint például Telek András, a magyar válogatott és a Ferencváros egyik legendája. Azért jönnek ide, mert kíváncsiak Szekszárdra és elismeréssel adóznak ennek az ünnepnek – tette hozzá a polgármester.
Világsztár borok a szüreti napokon
A foci kapcsán megemlítette azt is a polgármester, hogy ha most nem is személyesen, de itt van Andrés Iniesta világhírű barcelonai és spanyol válogatott labdarúgó, aki nemcsak a sporttudásában, hanem a borkészítés tudományában is kuriózumnak számít. Családjának 140 hektáros pincészete van Barcelona környékén, így a labdarúgó nemcsak az üzleti életben és a sportéletben bizonyított, hanem kiváló borai is híresek világszerte. Ebben az évben egy külön vendég standdal az Iniesta Bodega pincészet borai is bemutatkoztak. A szekszárdiaknak pedig nem is titkolt szándéka, hogy a következő időszakban magát a világhírű labdarúgót is elhívják ide, bemutatva az itteni pincészeteket, borászatokat. Beszélnének a szekszárdi labdarúgás esetleges jövőjéről is. Mert ő, és több más világhírű labdarúgó Kelet-, Közép- és Észak-Európában kisebb labdarúgó klubokat támogatnak. Reménykednek abban, hogy egy ilyen világhírű labdarúgó a bor és a futball szeretete nyomán a jövőben Szekszárdot is figyelmében fogja részesíteni.
Szekszárd felkerült a világtérképreFotók: Kiss Albert