Szekszárd felkerült a világtérképre – sztárok és városok keresik a kapcsolatot (galéria)

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a Szekszárdi Szüreti Napok védnökeként második alkalommal házigazdája a város legnagyobb ünnepének, korábban pedig a Babits Kulturális Központ igazgatójaként, motorja, irányítója volt a szervezésnek, s a több napon át tartó rendezvénysornak. Sok éven át pedig a város testvérvárosi kapcsolatainak ápolásán is dolgozott. Így, mint mondta, természetesnek tartja, hogy ebben az évben is sok testvérvárosi vendéget, messziről hozzánk érkező kiváló embert fogadhattak. – Szekszárd városa számára nagyszerű és felemelő érzés, hogy hosszú évek hagyományait követve idén is népes delegációt fogadhatott a város vezetése.

A Szekszárdi Szüreti Napok elképzelhetetlen a testvérvárosokból érkezett vendégeink nélkül

Fotó: Kiss Albert

Szekszárdi Szüreti Napok – az ünnep testvérvárosi barátainkkal teljes

– A szombat délutáni szüreti felvonuláson soha nem látott tömeg, közel háromezer ember mutatta be a város hagyományait, kultúráját, művészetét, sport- és közösségi életét, amelyre itt mindannyian büszkék vagyunk – emelte ki Berlinger Attila. – Ehhez külön ajándék volt a kiváló időjárás, de ilyenkor a városunk is kicsit ünneplőbe öltözik.

Az ünnepen külföldi testvérvárosi vendégeinknek megmutattuk városunk sok büszkeségét, az új Tudásközpontot, a héten átadott uszodánkat, a sportcsarnokhoz tartozó strand és élményfürdőt.

– tett hozzá a polgármester, majd így folytatta: – Romániai, bánáti testvérvárosunk ugyanolyan gonddal küzd hosszú évek óta, amelyet Szekszárd most maga mögött tudott hagyni. Tyukodi Oana alpolgármester, a Lugosról jött delegáció vezetője elmondta, ott a kivitelező cég az eredeti tervet szakmailag nem tudta megvalósítani, az uszodát nem éppen a legkiválóbb minőségben készítette, és sajnos félkész épület várja jobb sorsát. – Beszélgettünk arról, hogy esetleg segíthetünk nekik akár egy kiváló tervező cég címének az eljuttatásában, s átadva tapasztalatainkat is, hogy náluk is jobb sorsra fordulhasson az uszoda ügye – mondta Berlinger Attila.

Bietigheim-Bissingen főpolgármestere, Jürgen Kessing is elismeréssel adózott az elmúlt évek fejlesztései nyomán létrejött épületekért, miként azért is, hogy Szekszárd mennyi energiát, pénzt, időt fordít a kultúra és a hagyományok, a nemzeti tradíciók megőrzésére.

Mint mondta, ez számukra is inspiráló. Azt pedig kimondottan kedvezőnek ítélte, hogy állami segítség révén a város költségvetését nem terheli annak fenntartása.

Nekünk bizony még a kedvezőbb gazdasági környezetben is nagy gondot jelent egy jóval bővebb költségvetés mellett is a városi fenntartása.

– hangsúlyozta a főpolgármester.