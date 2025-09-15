szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

13°
+21
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útlezárások

1 órája

Forgalmi-rend változások lesznek holnaptól a Szekszárdi Szüreti Napok miatt - Mutatjuk a lezárásokat

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#útszakasz#rendezvény

A Szekszárdi Szüreti Napok sokak által várt esemény, ám azt a városban élők jól tudják, hogy a nagyrendezvény együtt jár a forgalmi-rend változással is. Mutatjuk, mikor mely utcákat zárják le.

Teol.hu

Szekszárdi Szüreti Napokkal kapcsolatban az alábbi – már a rendezvényt megelőző napokban – az alábbi forgalmi-rend változásokra kerül sor.

lezárások lesznek a Szekszárdi Szüreti Napok miatt
Holnaptól már forgalmi-rend változásokra kell készülni a Szekszárdi Szüreti Napok miatt
Forrás:  MW

Szent István tér:

A Wosinsky Mór Múzeum sarkától a Szekszárdi Garay János Gimnázium sarkáig, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzat előtti út a Csokonai utca kereszteződéséig – a Pécsi Tudományegyetem „E” épülete felőli út szabadon hagyásával, ahol a parkolás engedélyezett a rendezvény teljes időtartama alatt:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 16., kedd 22:40-től

Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig

A Tolna Vármegyei Önkormányzat dolgozói részére a parkolás a Mikes utca-Szent István tér-Csokonai utca közötti szakaszon szeptember 19., péntek 14:00-óráig engedélyezett.

A Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskola – OTP Bank közötti négysávos út:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 24 órától

Lezárás vége: 2025. szeptember 21., vasárnap 24 óráig

A Béla király tér, a Béla király téri buszforduló, valamint a Tolna Vármegyei Főügyészség előtti teljes útszakasz a volt Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet sarkáig:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 16., kedd 8:30-tól

Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig

A Polgármesteri Hivatal előtti parkolók, a Bezerédj utca Polgármesteri Hivatal előtti szakasza:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 8:30-tól

Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig

A Béla király téren, a Tarr Kft. Központi Ügyfélszolgálata előtti parkolók és útszakasz:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 8:30-tól

Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig

Bezerédj utca:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 8 órától

Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig

A Széchenyi utca ÁNTSZ Székház és LOTTÓZÓ közötti szakasza:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 18., csütörtök 14 órától

Lezárás vége: 2025. szeptember 21., vasárnap 24 óráig

A Széchenyi utca ÁNTSZ Székház és LOTTÓZÓ közötti, forgalomtól elzárt szakaszon csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok, valamint a taxik közlekedhetnek.

Lezárások a Szüreti felvonulás ideje alatt: Bezerédj utca - Széchenyi utca - Szent László utca - Flórián utca - Béla király tér

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 20., szombat 14 órától

Lezárás vége: 2025. szeptember 20., szombat megközelítőleg 18 óráig

A szüreti felvonuláshoz becsatlakozó csoportok az ÁNTSZ székház, valamint a szülészet előtt várakoznak, így 2025. szeptember 20., szombat 14 órától 2025. szeptember 20., szombat megközelítőleg 18 óráig az épületek előtti útszakaszok is lezárásra kerülnek, csakúgy, mint a Béri Balogh Ádám utca Szent-Györgyi Albert utca és a Wesselényi utca közötti szakasza.

A fentiek mellett 2025. szeptember 20., szombat 14 órától 2025. szeptember 20., szombat megközelítőleg 18 óráig lezárásra kerül a Béri Balogh Ádám utca - Wesselényi utca kereszteződése is a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály behajtójának szabadon hagyásával. A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház (Műtőblokk) a Munkácsy utca felől a szüreti felvonulás alatt is megközelíthető.

Augusz Imre utca az Auchan áruház parkolójának behajtójától az Arany János utcai tömbbelső behajtójáig:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 24 órától

Lezárás vége: 2025. szeptember 21., vasárnap 24 óráig

Az Arany János utca - Csokonai utca kereszteződésénél ideiglenesen feloldásra kerül a „behajtani tilos” korlátozás, így az ott lakók, valamint az ott dolgozók gépkocsival be tudnak menni.    

A Várköz utca Szekszárdi Rendőrkapitányság és Garay utca közötti szakasza:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 19., péntek 17 órától

Lezárás vége: 2025. szeptember 20., szombat 5 óráig

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 20., szombat 17 órától

Lezárás vége: 2025. szeptember 21., vasárnap 05 óráig

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu