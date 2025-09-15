Forgalmi-rend változások lesznek holnaptól a Szekszárdi Szüreti Napok miatt - Mutatjuk a lezárásokat

Szekszárdi Szüreti Napokkal kapcsolatban az alábbi – már a rendezvényt megelőző napokban – az alábbi forgalmi-rend változásokra kerül sor.

Holnaptól már forgalmi-rend változásokra kell készülni a Szekszárdi Szüreti Napok miatt

Szent István tér:

A Wosinsky Mór Múzeum sarkától a Szekszárdi Garay János Gimnázium sarkáig, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzat előtti út a Csokonai utca kereszteződéséig – a Pécsi Tudományegyetem „E” épülete felőli út szabadon hagyásával, ahol a parkolás engedélyezett a rendezvény teljes időtartama alatt:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 16., kedd 22:40-től

Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig

A Tolna Vármegyei Önkormányzat dolgozói részére a parkolás a Mikes utca-Szent István tér-Csokonai utca közötti szakaszon szeptember 19., péntek 14:00-óráig engedélyezett.

A Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskola – OTP Bank közötti négysávos út:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 24 órától

Lezárás vége: 2025. szeptember 21., vasárnap 24 óráig

A Béla király tér, a Béla király téri buszforduló, valamint a Tolna Vármegyei Főügyészség előtti teljes útszakasz a volt Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet sarkáig:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 16., kedd 8:30-tól

Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig

A Polgármesteri Hivatal előtti parkolók, a Bezerédj utca Polgármesteri Hivatal előtti szakasza:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 8:30-tól

Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig

A Béla király téren, a Tarr Kft. Központi Ügyfélszolgálata előtti parkolók és útszakasz:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 8:30-tól

Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig

Bezerédj utca:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 8 órától

Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig

A Széchenyi utca ÁNTSZ Székház és LOTTÓZÓ közötti szakasza:

Lezárás kezdete: 2025. szeptember 18., csütörtök 14 órától

Lezárás vége: 2025. szeptember 21., vasárnap 24 óráig

A Széchenyi utca ÁNTSZ Székház és LOTTÓZÓ közötti, forgalomtól elzárt szakaszon csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok, valamint a taxik közlekedhetnek.