1 órája
Forgalmi-rend változások lesznek holnaptól a Szekszárdi Szüreti Napok miatt - Mutatjuk a lezárásokat
A Szekszárdi Szüreti Napok sokak által várt esemény, ám azt a városban élők jól tudják, hogy a nagyrendezvény együtt jár a forgalmi-rend változással is. Mutatjuk, mikor mely utcákat zárják le.
Szekszárdi Szüreti Napokkal kapcsolatban az alábbi – már a rendezvényt megelőző napokban – az alábbi forgalmi-rend változásokra kerül sor.
Szent István tér:
A Wosinsky Mór Múzeum sarkától a Szekszárdi Garay János Gimnázium sarkáig, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzat előtti út a Csokonai utca kereszteződéséig – a Pécsi Tudományegyetem „E” épülete felőli út szabadon hagyásával, ahol a parkolás engedélyezett a rendezvény teljes időtartama alatt:
Lezárás kezdete: 2025. szeptember 16., kedd 22:40-től
Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig
A Tolna Vármegyei Önkormányzat dolgozói részére a parkolás a Mikes utca-Szent István tér-Csokonai utca közötti szakaszon szeptember 19., péntek 14:00-óráig engedélyezett.
A Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskola – OTP Bank közötti négysávos út:
Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 24 órától
Lezárás vége: 2025. szeptember 21., vasárnap 24 óráig
A Béla király tér, a Béla király téri buszforduló, valamint a Tolna Vármegyei Főügyészség előtti teljes útszakasz a volt Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet sarkáig:
Lezárás kezdete: 2025. szeptember 16., kedd 8:30-tól
Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig
A Polgármesteri Hivatal előtti parkolók, a Bezerédj utca Polgármesteri Hivatal előtti szakasza:
Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 8:30-tól
Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig
A Béla király téren, a Tarr Kft. Központi Ügyfélszolgálata előtti parkolók és útszakasz:
Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 8:30-tól
Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig
Bezerédj utca:
Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 8 órától
Lezárás vége: 2025. szeptember 22., hétfő 24 óráig
A Széchenyi utca ÁNTSZ Székház és LOTTÓZÓ közötti szakasza:
Lezárás kezdete: 2025. szeptember 18., csütörtök 14 órától
Lezárás vége: 2025. szeptember 21., vasárnap 24 óráig
A Széchenyi utca ÁNTSZ Székház és LOTTÓZÓ közötti, forgalomtól elzárt szakaszon csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a buszok, valamint a taxik közlekedhetnek.
Lezárások a Szüreti felvonulás ideje alatt: Bezerédj utca - Széchenyi utca - Szent László utca - Flórián utca - Béla király tér
Lezárás kezdete: 2025. szeptember 20., szombat 14 órától
Lezárás vége: 2025. szeptember 20., szombat megközelítőleg 18 óráig
A szüreti felvonuláshoz becsatlakozó csoportok az ÁNTSZ székház, valamint a szülészet előtt várakoznak, így 2025. szeptember 20., szombat 14 órától 2025. szeptember 20., szombat megközelítőleg 18 óráig az épületek előtti útszakaszok is lezárásra kerülnek, csakúgy, mint a Béri Balogh Ádám utca Szent-Györgyi Albert utca és a Wesselényi utca közötti szakasza.
A fentiek mellett 2025. szeptember 20., szombat 14 órától 2025. szeptember 20., szombat megközelítőleg 18 óráig lezárásra kerül a Béri Balogh Ádám utca - Wesselényi utca kereszteződése is a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály behajtójának szabadon hagyásával. A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház (Műtőblokk) a Munkácsy utca felől a szüreti felvonulás alatt is megközelíthető.
Augusz Imre utca az Auchan áruház parkolójának behajtójától az Arany János utcai tömbbelső behajtójáig:
Lezárás kezdete: 2025. szeptember 17., szerda 24 órától
Lezárás vége: 2025. szeptember 21., vasárnap 24 óráig
Az Arany János utca - Csokonai utca kereszteződésénél ideiglenesen feloldásra kerül a „behajtani tilos” korlátozás, így az ott lakók, valamint az ott dolgozók gépkocsival be tudnak menni.
A Várköz utca Szekszárdi Rendőrkapitányság és Garay utca közötti szakasza:
Lezárás kezdete: 2025. szeptember 19., péntek 17 órától
Lezárás vége: 2025. szeptember 20., szombat 5 óráig
Lezárás kezdete: 2025. szeptember 20., szombat 17 órától
Lezárás vége: 2025. szeptember 21., vasárnap 05 óráig