Strandok bezártak, uszodák nyílnak: így készülnek a fürdők az őszre Tolnában

Jó hír a szekszárdi fürdőközönségnek, hogy hamarosan nyit az új szekszárdi uszoda. A vármegyszékhelyen sokan várják már, hogy hódolhassanak úszási és szaunázási szenvedélyüknek, mindezt egy helyen, fűtött, zárt uszodában. Hamarosan teljesül a kívánságuk.

A tervek szerint, szeptemberben nyithat ki az új szekszárdi uszoda szaunával

Fotó: Mártonfai Dénes

A szekszárdi uszoda szaunával is vár

A Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő augusztus harmincegyedikén bezárt. A strandot 2023 óta üzemeltető Diákétkeztetési Kft. képviseletében Bay Attila ügyvezető igazgató hírportálunknak ismertette az idei nyári adatokat. A strand június huszonegyedikén nyitott ki, és bár júniusban és augusztusban sok szép nyári nap köszöntött ránk, júliusban sok napon át esett az eső vagy fújt a szél, így kevesebben mentek strandolni. Nyáron végül összesen körülbelül negyvenezer vendég járt a szekszárdi strandon, ami kevesebb, mint az előző években, amikor is negyvenötezer feletti fürdővendég volt az átlagos látogatók száma.

Bay Attila elmondta, hogy szeptember elsejétől elkezdődött a strand téliesítése: leengedik a medencék vizét, elpakolják az eszközöket, és előkészítik a létesítményt a hideg hónapokra. Ezzel együtt átadják a strandot a Nemzeti Sportügynökségnek (NSÜ), amely a hamarosan megnyíló szekszárdi uszoda, a Sipos Márton Sportuszoda Szekszárd üzemeltetését is ellátja majd. A strand és az uszoda egy területen van, így könnyen át lehet majd járni egyikből a másikba. Hogy a fürdővendégeknek erre lesz-e majd lehetőségük, erről már az új üzemeltető dönt. Jó hír, hogy a szaunával rendelkező szekszárdi uszoda várhatóan szeptember közepén, a Szekszárdi Szüreti Napok környékén már megnyitja kapuit.

A Paksi Ürgemezei Strandon az idei nyáron is jól érezték magukat a strandolók. A néhány évvel ezelőtti fotón az élménymedence látható Fotó: Molnár Gyula

Paksi Ürgemezei Strand

A paksi strand is augusztus utolsó napján zárt be. A strandot üzemeltető DC Dunakom hírportálunknak ismertette, hogy június elsején nyitottak ki, de az időjárás gyakran változékony volt, és az úszómedence idén nem működött. Emiatt pedig kevesebb vendég érkezett, különösen a reggeli úszók maradoztak el. Az adatok összesítése még folyamatban van. Hozzátették: várható, hogy a jövő évre a paksi önkormányzat felújítja az úszómedencét.