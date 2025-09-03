szeptember 3., szerda

Szauna, meleg víz, új élmények

1 órája

Strandok bezártak, uszodák nyílnak: így készülnek a fürdők az őszre Tolnában

Címkék#Szekszárd#uszoda#szauna

Utánajártunk, milyen volt a 2025-ös nyári szezon a Tolna vármegyei strandokon, és milyen fürdőzési lehetőségeink vannak az őszi és téli időszakban. A szekszárdi uszoda hamarosan nyit.

Brunner Mónika

Jó hír a szekszárdi fürdőközönségnek, hogy hamarosan nyit az új szekszárdi uszoda. A vármegyszékhelyen sokan várják már, hogy hódolhassanak úszási és szaunázási szenvedélyüknek, mindezt egy helyen, fűtött, zárt uszodában. Hamarosan teljesül a kívánságuk. 

A tervek szerint, szeptemberben nyithat ki az új szekszárdi uszoda szekszárdi uszoda szaunával
Fotó: Mártonfai Dénes 

A szekszárdi uszoda szaunával is vár

A Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő augusztus harmincegyedikén bezárt. A strandot 2023 óta üzemeltető Diákétkeztetési Kft. képviseletében Bay Attila ügyvezető igazgató hírportálunknak ismertette az idei nyári adatokat. A strand június huszonegyedikén nyitott ki, és bár júniusban és augusztusban sok szép nyári nap köszöntött ránk, júliusban sok napon át esett az eső vagy fújt a szél, így kevesebben mentek strandolni. Nyáron végül összesen körülbelül negyvenezer vendég járt a szekszárdi strandon, ami kevesebb, mint az előző években, amikor is negyvenötezer feletti fürdővendég volt az átlagos látogatók száma. 

Bay Attila elmondta, hogy szeptember elsejétől elkezdődött a strand téliesítése: leengedik a medencék vizét, elpakolják az eszközöket, és előkészítik a létesítményt a hideg hónapokra. Ezzel együtt átadják a strandot a Nemzeti Sportügynökségnek (NSÜ), amely a hamarosan megnyíló szekszárdi uszoda, a Sipos Márton Sportuszoda Szekszárd üzemeltetését is ellátja majd. A strand és az uszoda egy területen van, így könnyen át lehet majd járni egyikből a másikba. Hogy a fürdővendégeknek erre lesz-e majd lehetőségük, erről már az új üzemeltető dönt. Jó hír, hogy a szaunával rendelkező szekszárdi uszoda várhatóan szeptember közepén, a Szekszárdi Szüreti Napok környékén már megnyitja kapuit. 

A Paksi Ürgemezei Strandon az idei nyáron is jól érezték magukat a strandolók. A néhány évvel ezelőtti fotón az élménymedence látható Fotó: Molnár Gyula

Paksi Ürgemezei Strand

A paksi strand is augusztus utolsó napján zárt be. A strandot üzemeltető DC Dunakom hírportálunknak ismertette, hogy június elsején nyitottak ki, de az időjárás gyakran változékony volt, és az úszómedence idén nem működött. Emiatt pedig kevesebb vendég érkezett, különösen a reggeli úszók maradoztak el. Az adatok összesítése még folyamatban van. Hozzátették: várható, hogy a jövő évre a paksi önkormányzat felújítja az úszómedencét. 

Dombóvár, Gunarasfürdő

A Gunarasfürdő strandrésze a nyár utolsó napjával bezárt, de a termálfürdő részleg továbbra is nyitva van, így aki szeretne fürdeni, ősszel is megteheti.

Tamási Termálfürdő

A Tamási Termálfürdő a nyári szezon végével, szeptembertől új nyitvatartással működik. Szeptember tizennegyedikéig minden nap nyitva van, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 19 óráig, pénteken és szombaton 10-től 20 óráig. Szeptember tizenötödikétől csak csütörtöktől vasárnapig tart nyitva, hétfőn, kedden és szerdán zárva lesz. Csütörtökön és vasárnap 10-től 19-ig, pénteken és szombaton 10-től 20 óráig várják a vendégeket. 

A fedett részleg felújítása miatt csak a kültéri medencék működnek:

  • gyógyvizes termálmedence (fedett és nyitott kültéri),
  • fűtött kültéri 25 méteres medence,
  • kültéri gyerekpancsoló

Újdonságként kültéri finn szauna is elérhető, pihenőrésszel, külön díj ellenében. A Túrapont étterem finom ételekkel várja a vendégeket, a fürdő közelében található Tamási Kemping pedig szállást biztosít, ahol a szállásdíj tartalmazza a fürdőbelépőt is. Ősszel túrázási lehetőségek is vannak, E-bike bérléssel, és egy pecsétgyűjtő programmal, amely ajándékokat kínál. A parkolás továbbra is ingyenes.

A fotón a Tolnai Tanuszoda látható, amely egy hónap bezárás után szeptember első napján nyitotta ki újra kapuit Fotó: MW

Bonyhádi Termálfürdő

A hatos út mellett található bonyhádi termálfürdő, strand szintén bezárt augusztus utolsó napjával. A strandot üzemeltető Bonycom – Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft. hírportálunknak ismertette, hogy a nyári időszakban, a június tizenharmadikai nyitástól körülbelül huszonötezer látogatót fogadtak. Az időjárás miatt kevesebb vendég érkezett, mint máskor. A strand nem téliesített, így nyár végén teljesen bezárt. A személyzet most a Bonyhádi Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskolájában működő tanuszodában dolgozik, ahol a diákok tanulnak úszni. 

Tolna: újranyitott a tanuszoda

A Tolnai Tanuszoda augusztus elsején zárt be egy hónapos vízcsere miatt. Szeptember elsejétől azonban ismét várja a látogatókat. Az ősz első hetén reggel nyolc órától vannak nyitva, az azutáni változásokról a Facebookon értesítik a fürdőközönséget. 

 

 

