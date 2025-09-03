1 órája
Strandok bezártak, uszodák nyílnak: így készülnek a fürdők az őszre Tolnában
Utánajártunk, milyen volt a 2025-ös nyári szezon a Tolna vármegyei strandokon, és milyen fürdőzési lehetőségeink vannak az őszi és téli időszakban. A szekszárdi uszoda hamarosan nyit.
Jó hír a szekszárdi fürdőközönségnek, hogy hamarosan nyit az új szekszárdi uszoda. A vármegyszékhelyen sokan várják már, hogy hódolhassanak úszási és szaunázási szenvedélyüknek, mindezt egy helyen, fűtött, zárt uszodában. Hamarosan teljesül a kívánságuk.
A szekszárdi uszoda szaunával is vár
A Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő augusztus harmincegyedikén bezárt. A strandot 2023 óta üzemeltető Diákétkeztetési Kft. képviseletében Bay Attila ügyvezető igazgató hírportálunknak ismertette az idei nyári adatokat. A strand június huszonegyedikén nyitott ki, és bár júniusban és augusztusban sok szép nyári nap köszöntött ránk, júliusban sok napon át esett az eső vagy fújt a szél, így kevesebben mentek strandolni. Nyáron végül összesen körülbelül negyvenezer vendég járt a szekszárdi strandon, ami kevesebb, mint az előző években, amikor is negyvenötezer feletti fürdővendég volt az átlagos látogatók száma.
Bay Attila elmondta, hogy szeptember elsejétől elkezdődött a strand téliesítése: leengedik a medencék vizét, elpakolják az eszközöket, és előkészítik a létesítményt a hideg hónapokra. Ezzel együtt átadják a strandot a Nemzeti Sportügynökségnek (NSÜ), amely a hamarosan megnyíló szekszárdi uszoda, a Sipos Márton Sportuszoda Szekszárd üzemeltetését is ellátja majd. A strand és az uszoda egy területen van, így könnyen át lehet majd járni egyikből a másikba. Hogy a fürdővendégeknek erre lesz-e majd lehetőségük, erről már az új üzemeltető dönt. Jó hír, hogy a szaunával rendelkező szekszárdi uszoda várhatóan szeptember közepén, a Szekszárdi Szüreti Napok környékén már megnyitja kapuit.
Paksi Ürgemezei Strand
A paksi strand is augusztus utolsó napján zárt be. A strandot üzemeltető DC Dunakom hírportálunknak ismertette, hogy június elsején nyitottak ki, de az időjárás gyakran változékony volt, és az úszómedence idén nem működött. Emiatt pedig kevesebb vendég érkezett, különösen a reggeli úszók maradoztak el. Az adatok összesítése még folyamatban van. Hozzátették: várható, hogy a jövő évre a paksi önkormányzat felújítja az úszómedencét.
Dombóvár, Gunarasfürdő
A Gunarasfürdő strandrésze a nyár utolsó napjával bezárt, de a termálfürdő részleg továbbra is nyitva van, így aki szeretne fürdeni, ősszel is megteheti.
Tamási Termálfürdő
A Tamási Termálfürdő a nyári szezon végével, szeptembertől új nyitvatartással működik. Szeptember tizennegyedikéig minden nap nyitva van, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 19 óráig, pénteken és szombaton 10-től 20 óráig. Szeptember tizenötödikétől csak csütörtöktől vasárnapig tart nyitva, hétfőn, kedden és szerdán zárva lesz. Csütörtökön és vasárnap 10-től 19-ig, pénteken és szombaton 10-től 20 óráig várják a vendégeket.
A fedett részleg felújítása miatt csak a kültéri medencék működnek:
- gyógyvizes termálmedence (fedett és nyitott kültéri),
- fűtött kültéri 25 méteres medence,
- kültéri gyerekpancsoló
Újdonságként kültéri finn szauna is elérhető, pihenőrésszel, külön díj ellenében. A Túrapont étterem finom ételekkel várja a vendégeket, a fürdő közelében található Tamási Kemping pedig szállást biztosít, ahol a szállásdíj tartalmazza a fürdőbelépőt is. Ősszel túrázási lehetőségek is vannak, E-bike bérléssel, és egy pecsétgyűjtő programmal, amely ajándékokat kínál. A parkolás továbbra is ingyenes.
Bonyhádi Termálfürdő
A hatos út mellett található bonyhádi termálfürdő, strand szintén bezárt augusztus utolsó napjával. A strandot üzemeltető Bonycom – Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft. hírportálunknak ismertette, hogy a nyári időszakban, a június tizenharmadikai nyitástól körülbelül huszonötezer látogatót fogadtak. Az időjárás miatt kevesebb vendég érkezett, mint máskor. A strand nem téliesített, így nyár végén teljesen bezárt. A személyzet most a Bonyhádi Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskolájában működő tanuszodában dolgozik, ahol a diákok tanulnak úszni.
Tolna: újranyitott a tanuszoda
A Tolnai Tanuszoda augusztus elsején zárt be egy hónapos vízcsere miatt. Szeptember elsejétől azonban ismét várja a látogatókat. Az ősz első hetén reggel nyolc órától vannak nyitva, az azutáni változásokról a Facebookon értesítik a fürdőközönséget.