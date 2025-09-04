Megdöbbentő fotók kerültek elő a szekszárdi uszodáról (képgaléria)

A felvételek nyomán újra előkerült az a kérdés, amit egy évvel ezelőtt így fogalmaztunk meg: „Régi szekszárdi uszoda: hogy vagy, mi lett veled?“ A régi fedett uszodát 1979 novemberében adták át, és közel négy évtizeden át szolgálta a helyieket. Nemzedékek tanultak itt úszni, versenyek és edzések százainak adott otthont, a kültéri és beltéri medencék pedig a város közösségi életének meghatározó helyszínei voltak.

Borzalmas állapotban a 2015-ben bezárt régi szekszárdi uszoda Forrás: Urbex - Elhagyatott épületek Magyarországon

Tíz éve zárt be a régi uszoda

Ám a létesítmény sorsa 2015 szeptemberében pecsételődött meg, amikor a statikai vizsgálatok kimutatták: a fa tartószerkezet olyan mértékben károsodott, hogy az uszoda azonnali bezárásra kényszerült. A tetőszerkezet egy részét el kellett bontani, a többit pedig az idő és a gravitáció végezte el.