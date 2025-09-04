szeptember 4., csütörtök

Évek óta elhagyatottan áll

15 perce

Megdöbbentő fotók kerültek elő a szekszárdi uszodáról (képgaléria)

Címkék#Urbex#Szekszárd#uszoda

Egy felhasználó egészen megdöbbentő fotósorozatot osztott meg az interneten a régi szekszárdi uszodáról. Az Urbex – Elhagyatott épületek Magyarországon című csoportban közzétett képeken szinte felismerhetetlen állapotban látható az egykor zsúfolt sport- és szabadidős központ: a régi szekszárdi uszoda épületeit ma már az enyészet és a természet uralja.

Bencze Péter

A felvételek nyomán újra előkerült az a kérdés, amit egy évvel ezelőtt így fogalmaztunk meg: „Régi szekszárdi uszoda: hogy vagy, mi lett veled?“ A régi fedett uszodát 1979 novemberében adták át, és közel négy évtizeden át szolgálta a helyieket. Nemzedékek tanultak itt úszni, versenyek és edzések százainak adott otthont, a kültéri és beltéri medencék pedig a város közösségi életének meghatározó helyszínei voltak.

Borzalmas állapotban a 2015-ben bezárt régi szekszárdi uszoda
Borzalmas állapotban a 2015-ben bezárt régi szekszárdi uszoda Forrás: Urbex - Elhagyatott épületek Magyarországon

Tíz éve zárt be a régi uszoda

Ám a létesítmény sorsa 2015 szeptemberében pecsételődött meg, amikor a statikai vizsgálatok kimutatták: a fa tartószerkezet olyan mértékben károsodott, hogy az uszoda azonnali bezárásra kényszerült. A tetőszerkezet egy részét el kellett bontani, a többit pedig az idő és a gravitáció végezte el.

Az épületben azóta megállt az élet: a medencék üresen konganak, a burkolatok között növények törnek elő, a falakat borostyán futotta be. A régi belépőjegyek árai még mindig ott láthatók a táblákon, emlékeztetve a látogatókat a hajdani hétköznapokra. A hely hangulata sokak szerint kísértetiesen idézi az ukrajnai Pripjatyot, a csernobili katasztrófa után elhagyott várost.

Vastagon áll a zöldhulladék az egykori medencében. Forrás: Urbex - Elhagyatott épületek Magyarországon

Új fejezet kezdődik – ekkor nyit az új uszoda

Miközben a régi uszoda romjai szívszorító látványt nyújtanak, Szekszárd sportéletében hamarosan új korszak kezdődik. A város keleti részén elkészült a 3,6 milliárd forintból megvalósult, korszerű fedett sportuszoda, amely szeptemberben nyitja meg kapuit.

A modern létesítményben egy 25×33 méteres versenymedence és egy 8×16 méteres tanmedence várja majd a sportolókat, diákokat és a rekreációs céllal érkezőket. A többfunkciós épületben helyet kapott edzőterem és szauna is, a lelátón pedig 276 nézőnek jut hely.

Az uszoda üzemeltetését az állam vállalta át, így a fenntartási költségek nem terhelik a város költségvetését. A helyi sportolók mellett a környező települések lakói, valamint az utánpótlás-nevelés és a versenysport is új otthonra találhat.

Kísértetjárta hely lett a régi szekszárdi uszoda

Fotók: Urbex – Elhagyatott épületek Magyarországon

A városvezetés célja, hogy a szekszárdi uszoda az ország egyik legkorszerűbb rövidpályás sportlétesítményeként rangos hazai és akár nemzetközi versenyeknek is helyet adjon. A nyitásra a tervek szerint a Szekszárdi Szüreti Napok során kerül majd sor.

 

