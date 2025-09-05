Fekete autók, rendőrök és biztonsági őrök lepték el a Béla király teret (videóval)

A teret a Vármegyeháza környékén a protokollnak megfelelően lezárták és fekete autók, rendőrök és biztonsági örök vették birtokba. Délelőtt 10 óra előtt néhány perccel gyalog, rövid városi sétát követően érkezett meg a biztonsági örök kíséretében dr. Sulyok Tamás. Magyarország Köztársasági elnöke a Tolna Vármegyei Jogásznap alkalmával látogatott Szekszárdra, ahol a Magyar Jogász Egylet Tolna Vármegyei Szervezetének ünnepségére érkezett és mondott köszöntő beszédet. Információink szerint az államfő már az éjszakát is a városban töltötte, a Hotel Meropsban szállt meg, onnan, nem szokványos módon, gyalog sétált át a Vármegyeházára.

Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnököt dr. Szabó Tamás, a Szekszárdi Ügyvédi Kamara elnöke fogadta Szekszárdon (Fotó: Mártonfai Dénes)

A jogász szervezet a bírósági, ügyészi, rendőri, közigazgatási és felsőoktatási partnerekkel közösen szervezte meg a jogásznapot és látta vendégül a Magyar Köztársaság elnökét. A konferencia még jelenleg is zajlik, az ott elhangzottakról külön cikkben írunk majd.

Sulyok Tamást megelőzően Szekszárdon utoljára 2011 júniusában járt hivatalban lévő köztársasági elnökként Schmitt Pál, aki akkor „köztársaság elnökének díszoklevelet éremmel” kitüntetést adományozta Koller Ferenc agrármérnöknek, a Tolnatej Zrt. alapítójának.