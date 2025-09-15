Futballpálya méretű medence és korszerű technológia – Az ország egyik legmodernebb szennyvíztisztítója épül

A beruházás keretében Tamási, Nagykónyi és Pári közösen alkot egy szennyvízkezelési agglomerációt. A két kisebb községben teljes körű csatornahálózat épül ki, amely eddig hiányzott az infrastruktúrából. Ennek köszönhetően a települések lakosai számára biztosított lesz a környezetkímélő szennyvízelvezetés, és megszűnnek azok a problémák, amelyeket a korszerűtlen szennyvízkezelés okozott. A hálózaton keresztül Nagykónyi és Pári szennyvíze a Tamásiban megújuló szennyvíztisztító telepre érkezik majd. Ez indokolta, hogy a helyi létesítményt teljesen átépítsék, kapacitását pedig többszörösére növeljék.

Több település gondját oldja meg a Tamási szennyvíztisztító telep

A szennyvíztisztító telep teljes megújulása

Porga Ferenc, Tamási polgármestere szerint a városban az ország egyik legkorszerűbb szennyvíztisztító üzeme épül. A telep gyakorlatilag teljesen megújul: új technológiák, korszerű ülepítő- és tisztítómedencék, valamint modern irányító- és kiszolgálóépületek biztosítják a hatékony működést. A beruházás részeként már elkészült egy hatalmas, futballpálya méretű tisztítómedence, amely október közepétől fogadja a szennyvizet. Emellett befejeződött az egyik ülepítő medence és több kiszolgálóépület kivitelezése is. A projekt következő szakaszában a belső úthálózat, valamint a fennmaradó épületrészek megépítése zajlik. A kapacitásnövelés mértéke többszörös lesz a jelenlegihez képest, így a telep a következő évtizedekben is képes lesz biztonságosan és hatékonyan kezelni a három település szennyvizét. Az új telep hosszú távon is megfelelő tartalékokkal rendelkezik majd.

Belterületbe vonás és fejlesztési lehetőségek

A beruházás nem csupán a szennyvízkezelést oldja meg, hanem új fejlődési lehetőségeket is nyit Tamási számára. A projekt részeként a város több eddig külterületként nyilvántartott része – Kishenye egy része, Rácvölgy egy része és Fornádpuszta – belterületbe kerül. Ez a jövőbeni településfejlesztés szempontjából is fontos lépés. Az új belterületeken lehetőség nyílik lakóingatlanok, üdülőterületek fejlesztésére, ami hosszú távon növeli a város vonzerejét és gazdasági erejét.