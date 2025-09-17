szeptember 17., szerda

Jubileum

1 órája

30 év, 26 ezer megsegített ember – a Szent Erzsébet Karitász jubileuma

Több tízezer emberhez vittek ételt, ruhát és reményt. Harmincéves fennállását ünnepelte a Szent Erzsébet Karitász Csoport Szekszárdon.

Szepesi László
30 év, 26 ezer megsegített ember – a Szent Erzsébet Karitász jubileuma

Felföldi László a Szent Erzsébet Karitász Csoport ünnepségén azt hangsúlyozta, a kereszténység adta meg azt a mélyebb alapot, amely kezdettől fogva a szegények és rászorulók szolgálatát állította középpontba

Forrás: MW

Fotó: Szepesi László

Harmincéves fennállását ünnepelte kedden kora este, Szekszárdon, a Művészetek Házában a Szent Erzsébet Karitász Csoport, amely 1995-ben alakult meg. A caritas latinul szeretetet, jótékonyságot, irgalmat jelent. A keresztény hagyományban különös jelentőséget kapott, hiszen az Istentől származó, feltétel nélküli szeretetet jelöli, amely a mások iránti odafordulásban és segítésben nyilvánul meg. Az ünnepséget a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus rövid koncertje nyitotta meg, majd Kovács Jánosné, a szekszárdi csoport vezetője mondott köszöntőt.

Felföldi László a Szent Erzsébet Karitász Csoport ünnepségén
Felföldi László a Szent Erzsébet Karitász Csoport ünnepségén azt hangsúlyozta, a kereszténység adta meg azt a mélyebb alapot, amely kezdettől fogva a szegények és rászorulók szolgálatát állította középpontba
Fotó: Szepesi László / Forrás:  MW

„Ünnepelünk és örvendezzünk” – kezdte beszédét, emlékeztetve arra, hogy a 25 éves jubileumot a járvány miatt nem tudták megünnepelni. Hozzátette: most azonban közösen adhatnak hálát, hogy harminc éve szolgálnak szeretettel, és ehhez mindig megkapják a szükséges erőt.

A Szent Erzsébet Karitász külföldön is segít

Visszatekintve az elmúlt tíz évre, kiemelte: ezalatt 26 ezer embernek segítettek, 20 ezer élelmiszercsomagot és több mint 55 ezer kilogramm ruhaneműt osztottak ki. Tüzelőt juttattak azoknak, akiknek nem volt mivel fűteniük, és tanévkezdéskor iskolacsomagokat adtak a rászorulóknak. A természeti katasztrófák miatt hazai és határon túli károsultaknak is igyekeztek támogatást nyújtani: Horvátországba, az Ormánságba és Erdélybe is küldtek segítséget. Az orosz–ukrán háború kitörésekor a kórházlelkiséggel összefogva gyűjtést rendeztek, amelynek eredményeként közel két tonna tartós élelmiszer jutott el Kárpátaljára.

Mindig is része volt az emberi közösség életének 

A jubileumon részt vett Felföldi László megyéspüspök is, aki hangsúlyozta: a karitász mindig is része volt az emberi közösség életének, de a kereszténység adta meg azt a mélyebb alapot, amely kezdettől fogva a szegények és rászorulók szolgálatát állította középpontba.

Mint mondta, a segítségnyújtásnak az ember egészére kell kiterjednie, hiszen a test, a szellem és a lélek egyaránt rászorulhat támogatásra. Nemcsak ételre és ruhára van szükség, hanem szellemi és lelki támaszra is: a gondolkodásmód formálására, az emberi és isteni kapcsolatok erősítésére. „Akkor gyógyul és akkor lesz egészséges az ember és az emberi kapcsolat” – fogalmazott a püspök.

A karitász múltjáról és újkori szerepéről Besenczi Zsolt Gábor, a Pécsi Egyházmegyei Karitász igazgatója beszélt. Felidézte: a múlt század közepén elfojtott segítő tevékenység a rendszerváltás után éledt újjá, és az egyházmegye a legelsők között volt, amely bekapcsolódott a nemes munkába.

Az ünnepi hangulatot gazdagította Rizner Dávid orgonajátéka, Nagy Balázs András szavalata, valamint a Töttős-Erős Edina (fuvola), Kovács-Buzás Márta (hegedű), Színé Köntös Hedvig (cselló) és Tóthné Lázár Noémi (zongora) által előadott művek.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
