30 év, 26 ezer megsegített ember – a Szent Erzsébet Karitász jubileuma

Harmincéves fennállását ünnepelte kedden kora este, Szekszárdon, a Művészetek Házában a Szent Erzsébet Karitász Csoport, amely 1995-ben alakult meg. A caritas latinul szeretetet, jótékonyságot, irgalmat jelent. A keresztény hagyományban különös jelentőséget kapott, hiszen az Istentől származó, feltétel nélküli szeretetet jelöli, amely a mások iránti odafordulásban és segítésben nyilvánul meg. Az ünnepséget a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus rövid koncertje nyitotta meg, majd Kovács Jánosné, a szekszárdi csoport vezetője mondott köszöntőt.

Felföldi László a Szent Erzsébet Karitász Csoport ünnepségén azt hangsúlyozta, a kereszténység adta meg azt a mélyebb alapot, amely kezdettől fogva a szegények és rászorulók szolgálatát állította középpontba

Fotó: Szepesi László / Forrás: MW

„Ünnepelünk és örvendezzünk” – kezdte beszédét, emlékeztetve arra, hogy a 25 éves jubileumot a járvány miatt nem tudták megünnepelni. Hozzátette: most azonban közösen adhatnak hálát, hogy harminc éve szolgálnak szeretettel, és ehhez mindig megkapják a szükséges erőt.

A Szent Erzsébet Karitász külföldön is segít

Visszatekintve az elmúlt tíz évre, kiemelte: ezalatt 26 ezer embernek segítettek, 20 ezer élelmiszercsomagot és több mint 55 ezer kilogramm ruhaneműt osztottak ki. Tüzelőt juttattak azoknak, akiknek nem volt mivel fűteniük, és tanévkezdéskor iskolacsomagokat adtak a rászorulóknak. A természeti katasztrófák miatt hazai és határon túli károsultaknak is igyekeztek támogatást nyújtani: Horvátországba, az Ormánságba és Erdélybe is küldtek segítséget. Az orosz–ukrán háború kitörésekor a kórházlelkiséggel összefogva gyűjtést rendeztek, amelynek eredményeként közel két tonna tartós élelmiszer jutott el Kárpátaljára.

Mindig is része volt az emberi közösség életének

A jubileumon részt vett Felföldi László megyéspüspök is, aki hangsúlyozta: a karitász mindig is része volt az emberi közösség életének, de a kereszténység adta meg azt a mélyebb alapot, amely kezdettől fogva a szegények és rászorulók szolgálatát állította középpontba.

Mint mondta, a segítségnyújtásnak az ember egészére kell kiterjednie, hiszen a test, a szellem és a lélek egyaránt rászorulhat támogatásra. Nemcsak ételre és ruhára van szükség, hanem szellemi és lelki támaszra is: a gondolkodásmód formálására, az emberi és isteni kapcsolatok erősítésére. „Akkor gyógyul és akkor lesz egészséges az ember és az emberi kapcsolat” – fogalmazott a püspök.