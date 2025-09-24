Családok százait segíti a hatalmas dombóvári fejlesztés (képgaléria)

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda négy csoportban száz gyermek befogadására alkalmas, és a több mint kétmilliárd forintos, kormányzati támogatással megvalósult építkezés Dombóvár elmúlt évtizedének egyik legnagyobb fejlesztése. A beruházás része a katolikus óvodaprogramnak, amely országszerte tizenhatezer férőhely megújítását vagy létrehozását célozza.

Ünnepélyes keretek között adták át az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda épületegyüttesét

Fotó: Denes Martonfai

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára rámutatott: a katolikus, református és evangélikus felekezetek az elmúlt 10–12 évben húszezer óvodai férőhelyet újítottak fel vagy hoztak létre. Hozzátette: a kormány családpolitikája három pillérre épül – a családtámogatásokra és adókedvezményekre, az otthonteremtési programokra, valamint a bölcsődék és óvodák fejlesztésére. „Ha ezek az intézmények nem lennének, a szülőknek sokkal nehezebb lenne a gyermekekről való gondoskodás” – hangsúlyozta, hozzátéve: a gyermeknevelés nem egyéni feladat, hanem közös felelősség, amelyben az óvodáknak is meghatározó szerepe van.

A fejlesztés zöldmezős beruházásként valósult meg

Fotó: Denes Martonfai

Összefogás eredményeként készült el az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

Csibi Krisztina, Dombóvár országgyűlési képviselője beszédében az óvoda névadóját, Árpád-házi Szent Erzsébetet idézte fel, aki életével a szegények és gyermekek pártfogója volt. Kiemelte: az intézmény nem csupán nevelési helyszín, hanem közösségépítő erő is, amely a keresztény értékek továbbadásában kap kiemelt szerepet.

Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere beszédében kiemelte: az új épület nemcsak a gyermekekért, hanem a családokért és az egész közösségért épült. „A jövő generáció számára biztosít szabad teret a játékra, a tanulásra és a közösségi élményekre” – mondta.

Az átadó ünnepségen Felföldi László pécsi megyéspüspök köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak a beruházáshoz. Hangsúlyozta: az új óvoda „egy gyönyörű összefogás eredménye”, amelyben a tervezők, kivitelezők, helyi közösségek és a szülők egyaránt részt vállaltak. Mint mondta, az épület igazi értéke abban rejlik, hogy a jövőt, a gyermekeket szolgálja. „Mindenki hozzáadta a maga tudását és munkáját, így születhetett meg egy olyan intézmény, amelyben a kicsinyek szeretetteljes, biztonságos közegben nevelkedhetnek” – fogalmazott.