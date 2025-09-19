Szeptember 20-án minden út Bátára vezet – íme a részletek!

Szeptember 20-án, szombaton ismét megrendezik az egyházmegyei gyalogos- és kerékpáros zarándoklatot a bátai Szent Vér kegyhelyre, a keresztény baráti közösségekért.

A nap programja 10 órakor szentségimádással és gyónási lehetőséggel kezdődik a bazilikában, majd délután 15 órakor ünnepi szentmisét tartanak, amelyet Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrál. A gyalogos zarándoklat Mohácsról 7 órakor, Bátaszékről pedig 9.15-kor indul, de kerékpárosok is csatlakozhatnak a közös imádság és találkozás jegyében.