Nem mindennapi program
17 perce
Szeptember 20-án minden út Bátára vezet – íme a részletek!
Szeptember 20-án, szombaton ismét megrendezik az egyházmegyei gyalogos- és kerékpáros zarándoklatot a bátai Szent Vér kegyhelyre, a keresztény baráti közösségekért.
A nap programja 10 órakor szentségimádással és gyónási lehetőséggel kezdődik a bazilikában, majd délután 15 órakor ünnepi szentmisét tartanak, amelyet Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrál. A gyalogos zarándoklat Mohácsról 7 órakor, Bátaszékről pedig 9.15-kor indul, de kerékpárosok is csatlakozhatnak a közös imádság és találkozás jegyében.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre