Szerda reggel már nyit Szekszárd új büszkesége, a Sipos Márton Sportuszoda
Alig vágták át a szalagot, máris birtokba vehetik a szekszárdiak a város vadonatúj uszodáját. A Sipos Márton Sportuszoda szeptember 17-én, szerdán reggel 8 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt – adták hírül Szekszárd hivatalos Facebook oldalán.
Az első három hétben terheléses próbaüzem zajlik, ennek ideje alatt kedvezményes belépőjegyekkel várják a látogatókat. A sportuszoda hétköznapokon 8 és 20 óra, hétvégén 8 és 18 óra között tart nyitva.
