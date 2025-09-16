szeptember 16., kedd

Edit névnap

16°
+25
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Próbaüzem

39 perce

Szerda reggel már nyit Szekszárd új büszkesége, a Sipos Márton Sportuszoda

Címkék#nagyközönség#Sipos Márton Sportuszoda#Szekszárd

Teol.hu

Alig vágták át a szalagot, máris birtokba vehetik a szekszárdiak a város vadonatúj uszodáját. A Sipos Márton Sportuszoda szeptember 17-én, szerdán reggel 8 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt – adták hírül Szekszárd hivatalos Facebook oldalán. 

Fotó: Makovics Kornel

Az első három hétben terheléses próbaüzem zajlik, ennek ideje alatt kedvezményes belépőjegyekkel várják a látogatókat. A sportuszoda hétköznapokon 8 és 20 óra, hétvégén 8 és 18 óra között tart nyitva.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu