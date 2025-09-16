Szerda reggel már nyit Szekszárd új büszkesége, a Sipos Márton Sportuszoda

Alig vágták át a szalagot, máris birtokba vehetik a szekszárdiak a város vadonatúj uszodáját. A Sipos Márton Sportuszoda szeptember 17-én, szerdán reggel 8 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt – adták hírül Szekszárd hivatalos Facebook oldalán.

Fotó: Makovics Kornel

Az első három hétben terheléses próbaüzem zajlik, ennek ideje alatt kedvezményes belépőjegyekkel várják a látogatókat. A sportuszoda hétköznapokon 8 és 20 óra, hétvégén 8 és 18 óra között tart nyitva.