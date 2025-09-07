szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Szerencsekoncertek

32 perce

Nem a szerencsén múlt! Fantasztikus zenei élmény a dombóvári téren (fotókkal)

Címkék#Szerencsejáték Zrt#koncert#jótékonyság

Ingyenes koncerteket visz az ország nyolcvan településére a Szerencsejáték Zrt. A Szerencsekoncertek elnevezésű dzsembori szombat este Dombóvárra futott be.

Kutny Gábor

A Szerencsejáték Zrt. az elmúlt években nemcsak a szerencsejáték piacán, hanem a kulturális életben is markáns szereplővé vált. Ennek egyik leglátványosabb formája a több tízezer embert vonzó, ingyenesen látogatható koncertjeik sorozata, amelyek mára országos szinten is meghatározó közösségi események lettek. Az idei évben a koncertek szerte az országban látogathatóak lesznek, Tolna vármegyében Szekszárdon, Tamásiban és Tolnán is színpadra lépnek a sztárok. A Szerencsekoncertek programsorozat első állomás Dombóvár volt.

A Cozombolis Trió is fellépett Dombóváron
Szerencsekoncertek – A Cozombolis Trió is fellépett Dombóváron
Fotó: Kutny Gábor

Az ingyenes koncertsorozat története 2019-ben kapott igazán nagy figyelmet, amikor Sting és Shaggy adtak hatalmas szabadtéri koncertet a budapesti Hősök terén. Két évvel később, 2021-ben a társaság 30. születésnapját ünnepelte meg egy újabb szuperkoncerttel a Puskás Aréna Szoborparkjában. Itt olyan hazai kedvencek léptek fel, mint Majka & Curtis, a Bagossy Brothers Company és Lotfi Begi. A koncertekhez minden évben jótékonysági akció is kapcsolódott: a helyszíni bevételeket az Ökumenikus Segélyszervezet javára ajánlották fel.

Társadalmi felelősségvállalás és különleges élmény

A Szuperkoncertek nem pusztán zenei események voltak. A Szerencsejáték Zrt. tudatosan építette be a fenntarthatóságot és az akadálymentességet a rendezvényekbe. A 2022-es koncerten például 6 millió forint gyűlt össze a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére, míg 2023-ban a Halott Pénz, Bye Alex és a Slepp, valamint DR BRS gondoskodtak a több tízezres közönség szórakoztatásáról. Tavaly pedig Ricky Martin és számos hazai előadó állt színpadra a Hősök terén, tovább emelve a rendezvény presztízsét.

2025: országos turnévá bővült a kezdeményezés

A legújabb fejezet 2025-ben kezdődött, amikor a Szerencsejáték Zrt. nemcsak Budapesten, hanem országszerte több mint 80 településen indított ingyenes koncertsorozatot. A „Szerencse koncertek” a Hatoslottó megújulásához kapcsolódtak, és a modern kamionszínpadoknak, LED falaknak és profi hangtechnikának köszönhetően minden városban fesztivál hangulatot teremtettek.

Dombóváron beindult a buli

A vármegyei koncertsorozat első állomása Dombóvár volt, ahol Nyári Alíz, Erox Martini, valamint a Cozombolis Trió gondoskodott a jó hangulatról. Csibi Krisztina a térség országgyűlési képviselője örömmel fogadta a Szerencsejáték Zrt kezdeményezését. Az egy jó ötlet – tette hozzá, hogy több Dombóvárhoz hasonló település részese lehet ennek az akciónak. Ez a 17 ezres lélekszámú kisváros volt az első alkalmak egyike, ahol ez a koncertsorozat megvalósulhatott. Ennek a sorozatnak köszönhetően sokan találkozhatnak majd a magyar könnyűzenei élet több jelentős képviselőjével a saját lakóhelyükhöz közel, így nem kell sokat utazva, magas költséggel ellátogatni egy-egy koncertre.

Szerencsekoncertek – A Cozombolis Trió is fellépett Dombóváron

Fotók: Kutny Gábor

 

 

 

