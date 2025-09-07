Nem a szerencsén múlt! Fantasztikus zenei élmény a dombóvári téren (fotókkal)

A Szerencsejáték Zrt. az elmúlt években nemcsak a szerencsejáték piacán, hanem a kulturális életben is markáns szereplővé vált. Ennek egyik leglátványosabb formája a több tízezer embert vonzó, ingyenesen látogatható koncertjeik sorozata, amelyek mára országos szinten is meghatározó közösségi események lettek. Az idei évben a koncertek szerte az országban látogathatóak lesznek, Tolna vármegyében Szekszárdon, Tamásiban és Tolnán is színpadra lépnek a sztárok. A Szerencsekoncertek programsorozat első állomás Dombóvár volt.

Szerencsekoncertek – A Cozombolis Trió is fellépett Dombóváron

Fotó: Kutny Gábor

Az ingyenes koncertsorozat története 2019-ben kapott igazán nagy figyelmet, amikor Sting és Shaggy adtak hatalmas szabadtéri koncertet a budapesti Hősök terén. Két évvel később, 2021-ben a társaság 30. születésnapját ünnepelte meg egy újabb szuperkoncerttel a Puskás Aréna Szoborparkjában. Itt olyan hazai kedvencek léptek fel, mint Majka & Curtis, a Bagossy Brothers Company és Lotfi Begi. A koncertekhez minden évben jótékonysági akció is kapcsolódott: a helyszíni bevételeket az Ökumenikus Segélyszervezet javára ajánlották fel.

Társadalmi felelősségvállalás és különleges élmény

A Szuperkoncertek nem pusztán zenei események voltak. A Szerencsejáték Zrt. tudatosan építette be a fenntarthatóságot és az akadálymentességet a rendezvényekbe. A 2022-es koncerten például 6 millió forint gyűlt össze a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére, míg 2023-ban a Halott Pénz, Bye Alex és a Slepp, valamint DR BRS gondoskodtak a több tízezres közönség szórakoztatásáról. Tavaly pedig Ricky Martin és számos hazai előadó állt színpadra a Hősök terén, tovább emelve a rendezvény presztízsét.

2025: országos turnévá bővült a kezdeményezés

A legújabb fejezet 2025-ben kezdődött, amikor a Szerencsejáték Zrt. nemcsak Budapesten, hanem országszerte több mint 80 településen indított ingyenes koncertsorozatot. A „Szerencse koncertek” a Hatoslottó megújulásához kapcsolódtak, és a modern kamionszínpadoknak, LED falaknak és profi hangtechnikának köszönhetően minden városban fesztivál hangulatot teremtettek.