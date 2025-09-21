Ingyen tűzifa a rászorulóknak – Így lehet hozzájutni

Koroknai Ernő Róbert, a település polgármestere azt mondta portálunknak, hogy a szociális tűzifa kiosztása még a fagyok beállta előtt megtörténik, így minden érintett időben hozzájut a tüzelőanyaghoz. A igénylés feltételei alapján minden rászoruló legalább 1 köbmétert kaphat. Az, hogy végül kinek és mennyi jár, a beérkezett igények számától függ. A településvezető kiemelte: a tűzifa tároló kialakítása is fontos feladat, hiszen a száraz tűzifa fűtőértéke jóval magasabb, így a rászoruló családoknak célszerű a kiosztott mennyiséget gondosan tárolni.

Koroknai Ernő Róbert azt mutatja, hogy Bátaapátiban már halomban áll a szociális tűzifa. Fotó: Makovics Kornél

Ezt kell tudni a szociális tűzifa programról

A most kiosztásra kerülő mennyiség a szociális tűzifa pályázat 2025 keretében érkezett, amelyet a Kormány hirdetett meg kifejezetten az 5000 fő alatti települések számára. A program célja, hogy segítséget nyújtson a legrászorultabb családoknak, enyhítve a téli fűtési költségeket. A pályázaton kizárólag az 5000 főnél kisebb lélekszámú települési önkormányzatok vehetnek részt, a támogatás pedig a Belügyminisztérium által kezelt, 5 milliárd forintos keretből valósul meg. A szociális tűzifa program 2011 óta működik, évről évre több százezer családnak nyújt segítséget. A támogatás vissza nem térítendő, és közvetlenül az önkormányzatokon keresztül jut el az érintettekhez. Az önkormányzatok a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázattal igényelhetik a támogatást, a részletes feltételekről pedig helyben adnak tájékoztatást.

Mire figyeljenek a családok?

A rászorulóknak fontos tudniuk, hogy a kiosztott mennyiség nagysága változó, és mindig az önkormányzat által elbírált szociális helyzet függvénye. A szociális tüzifa igénylés feltételei között 2025-ben továbbra is a jövedelmi és családi körülmények számítanak a legfontosabb szempontnak.