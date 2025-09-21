szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

15°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jön a szezon

2 órája

Ingyen tűzifa a rászorulóknak – Így lehet hozzájutni

Címkék#Bátaapáti#Koroknai Ernő Róbert#tűzifa#önkormányzat

A tél közeledtével egyre több kistelepülésen kezdik meg a rászorulóknak szánt szociális tüzelő beszerzését. Bátaapátiban már be is futott az első szállítmány: a vásárolt 25 erdei köbméter szociális tűzifa, amelyet az önkormányzat októberben tervez kiosztani a jogosult családok között.

Munkatársunktól

Koroknai Ernő Róbert, a település polgármestere azt mondta portálunknak, hogy a szociális tűzifa kiosztása még a fagyok beállta előtt megtörténik, így minden érintett időben hozzájut a tüzelőanyaghoz. A igénylés feltételei alapján minden rászoruló legalább 1 köbmétert kaphat. Az, hogy végül kinek és mennyi jár, a beérkezett igények számától függ. A településvezető kiemelte: a tűzifa tároló kialakítása is fontos feladat, hiszen a száraz tűzifa fűtőértéke jóval magasabb, így a rászoruló családoknak célszerű a kiosztott mennyiséget gondosan tárolni.

Koroknai Ernő Róbert mutatja, hogy hozzájuk már megérkezett a szociális tűzifa
Koroknai Ernő Róbert azt mutatja, hogy Bátaapátiban már halomban áll a szociális tűzifa. Fotó: Makovics Kornél

Ezt kell tudni a szociális tűzifa programról

A most kiosztásra kerülő mennyiség a szociális tűzifa pályázat 2025 keretében érkezett, amelyet a Kormány hirdetett meg kifejezetten az 5000 fő alatti települések számára. A program célja, hogy segítséget nyújtson a legrászorultabb családoknak, enyhítve a téli fűtési költségeket. A pályázaton kizárólag az 5000 főnél kisebb lélekszámú települési önkormányzatok vehetnek részt, a támogatás pedig a Belügyminisztérium által kezelt, 5 milliárd forintos keretből valósul meg. A szociális tűzifa program 2011 óta működik, évről évre több százezer családnak nyújt segítséget. A támogatás vissza nem térítendő, és közvetlenül az önkormányzatokon keresztül jut el az érintettekhez. Az önkormányzatok a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázattal igényelhetik a támogatást, a részletes feltételekről pedig helyben adnak tájékoztatást.

Mire figyeljenek a családok?

A rászorulóknak fontos tudniuk, hogy a kiosztott mennyiség nagysága változó, és mindig az önkormányzat által elbírált szociális helyzet függvénye. A szociális tüzifa igénylés feltételei között 2025-ben továbbra is a jövedelmi és családi körülmények számítanak a legfontosabb szempontnak.

A kiosztott fa fűtőértéke fafajtánként változik: az akác tűzifa az egyik legmagasabb fűtőértékkel bír, míg más fafajták esetében – amelyeket a fafajták fűtőérték táblázat mutat be – alacsonyabb lehet az energiatartalom. Emiatt a helyi tüzép telepeken elérhető kalodás tűzifa, rönk tűzifa eladó vagy éppen száraz tűzifa árai jelentősen eltérhetnek.

A lakosság körében gyakori kérdés, hogy kinek jár szociális tűzifa: a támogatás célzottan azokhoz a családokhoz jut el, akik anyagi helyzetük miatt önerőből nem képesek fedezni a fűtési kiadásaikat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu