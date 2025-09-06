szeptember 6., szombat

Már várja az önkormányzat a szociális tűzifa iránti kérelmeket

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is segíti tüzelővel a rászoruló családokat a paksi önkormányzat. A szociális tűzifa iránti kérelmek már benyújthatóak.

Révészné Hanol Erzsébet

Már beadható a szociális tűzifa iránti kérelem a paksi önkormányzathoz, amely évek óta nyújt ily' módon rendkívüli települési támogatást a szociálisan rászoruló családoknak. A kérelmet háztartásonként egy fő, egy alkalommal adhatja be. A támogatásra jogosultság feltétele, hogy a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 450 százalékát, azaz a 128.250 forintot, a gyermekét egyedül nevelő szülő és egyedül élők esetén pedig az 500 százalékát, azaz a 142.500 forintot. A támogatás mértéke egy-három fős háztartás esetén 15 mázsa tűzifa, három főnél nagyobb háztartás esetén pedig 20 mázsa.

Rászoruló családoknak segít a szociális tűzifa
Már beadható Pakson a szociális tűzifa iránti kérelem (illusztráció)
Fotó: MW

Így adható be a szociális tűzifa iránti kérelem

Kérelemnyomtatványt és további információt a hivatal ügyfélszolgálati irodájában lehet kérni, illetve a nyomtatvány letölthető a Paks.hu oldalon a Hivatal/E-Ügyintézés fül alatt. A kérelmeket 2025. szeptember 1. és október 15. között lehet benyújtani a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági osztályának általános igazgatási csoportjához. A településrészeken az alábbi időpontokban lehet személyesen leadni a dokumentumokat:

  • Gyapán 2025. szeptember 15-én, hétfőn, 9:00-től 11:30-ig,
  • Cseresznyésben 2025. szeptember 16-én, kedden, 9:00-től 11:00-ig,
  • Biritón 2025. szeptember 17-én, szerdán, 9:00-től 11:00-ig,
  • Csámpán 2025. szeptember 18-án, csütörtökön, 9:00-től 11:30-ig
  • Dunakömlődön péntekenként 9:00-től 11:30-ig várja az ügyintéző a kérelmet benyújtani kívánó ügyfeleket.

A szociális tűzifa kiszállítása 2025. október 15-től december 12-ig tart majd.

 

