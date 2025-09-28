9 perce
Átadták a Szomjú-díjakat – megható pillanatok és vastaps a Babitsban
Szombaton rendezték meg a Hála-Gálát a Babits Mihály Kulturális Központban. A rendezvény fénypontjaként átadták a Szomjú-díjakat.
A rendezvény háziasszonya Pócs Margit, a Mentálhigiénés Műhely elnöke többször is meghatódva, könnyeivel küszködve köszönte meg az elismerést. A Szomjú-díjak idén is az arra legérdemesebbek kezébe kerültek.
Szomjú-díjak ünnepélyes átadása
A Szomjú-díjat közösségi kategóriában ugyanis idén az esemény főszervezője, a Mentálhigiénés Műhely kapta, amely önkéntes munkával, egyéni és közösségi lélekvédelemmel szolgálja a lakosokat. Pócs Margit a TEOL-nak elmondta, megrendítő és felemelő érzés, hogy több, mint három évtized munkája után ilyen határozott visszajelzést kaptak. Soha nem volt még ilyen az életükben. A Szomjú-díj megerősítette az egyesületükben szolgálatot végzőket abban, hogy észreveszik és értékelik tevékenységüket, valamint, hogy a munkájukra szükség van.
Országos díjat nyert a dombóvári ovi konyhakertje – olyan mint egy mesevilágOrszágos díjat nyert a Dombóvári Szivárvány Óvoda madár- és méhecskebarát konyhakertje.
Pócs Margit ismertette, hogy egyesületükben azzal a hitvallással élnek, hogy nem magukért születtek, hanem hogy másokért jót tegyenek. A Szomjú-díjat egyéni kategóriában Szijjártó Istvánné vehette át, aki hosszú ideje aktív önkéntesként segít közösségi programokat. A díjátadón elhangzott, hogy több civil szervezet aktív tagja, különösen az Illyés Gyula Könyvtárban működő olvasóklubnak. Tehetségét a Bárka Művészeti Szalon tagjaként is megmutatta, a képzőművészet területén. Több kiállításon is lehetett látni festményeit és textilmunkáit, foltvarró alkotásait, valamint számos közösségnek, szervezetnek adományozott már a munkáiból.
Közel negyven hálalevél
A Mentálhigiénés Műhely közel negyven hálalevelet is kiosztott szervezetek, önkéntesek, támogatók és a Hála-Gálán fellépők részére, ezzel is kifejezve hálájukat és megbecsülésüket. Különösen megható volt, hogy Bathó Lászlóné, aki maga is önkéntes, bejelentette, hogy százezer forintot adományoz a Mentálhigiénés Műhely működésének támogatására. A Hála-Gála meghívottjait az esemény kezdetekor Janó Attiláné, a szekszárdi önkormányzat Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottság elnökhelyettese köszöntötte.
A Szomjú-díjak átadó ünnepségén közreműködtek:
- Bathó Lászlóné – versmondásával,
2. Tóth István – gitáron és énekhangjával,
3. Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió (MMS) táncosai,
4. valamint a Tücsök Zenés Színpad szólistái
A Szomjú-díjat a néhai szekszárdi lakatosmesterről, Szomjú Györgyről nevezték el. A rendezvény megerősítést adott mindazoknak, akik másokért dolgoznak, csendben, szívvel, szolgálattal, hogy érdemes folytatniuk a munkát.
Különleges elismerést vehetett át dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék korábbi elnökeA Juhász Andor-díj arany fokozatát vehette át dr. Csullag Józsefné.