Átadták a Szomjú-díjakat – megható pillanatok és vastaps a Babitsban

Pócs Margit ismertette, hogy egyesületükben azzal a hitvallással élnek, hogy nem magukért születtek, hanem hogy másokért jót tegyenek. A Szomjú-díjat egyéni kategóriában Szijjártó Istvánné vehette át, aki hosszú ideje aktív önkéntesként segít közösségi programokat. A díjátadón elhangzott, hogy több civil szervezet aktív tagja, különösen az Illyés Gyula Könyvtárban működő olvasóklubnak. Tehetségét a Bárka Művészeti Szalon tagjaként is megmutatta, a képzőművészet területén. Több kiállításon is lehetett látni festményeit és textilmunkáit, foltvarró alkotásait, valamint számos közösségnek, szervezetnek adományozott már a munkáiból.

Közel negyven hálalevél

A Mentálhigiénés Műhely közel negyven hálalevelet is kiosztott szervezetek, önkéntesek, támogatók és a Hála-Gálán fellépők részére, ezzel is kifejezve hálájukat és megbecsülésüket. Különösen megható volt, hogy Bathó Lászlóné, aki maga is önkéntes, bejelentette, hogy százezer forintot adományoz a Mentálhigiénés Műhely működésének támogatására. A Hála-Gála meghívottjait az esemény kezdetekor Janó Attiláné, a szekszárdi önkormányzat Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottság elnökhelyettese köszöntötte.

A Szomjú-díjak átadó ünnepségén közreműködtek:

Bathó Lászlóné – versmondásával,

Tóth István – gitáron és énekhangjával,

Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió (MMS) táncosai,

valamint a Tücsök Zenés Színpad szólistái

A Szomjú-díjat a néhai szekszárdi lakatosmesterről, Szomjú Györgyről nevezték el. A rendezvény megerősítést adott mindazoknak, akik másokért dolgoznak, csendben, szívvel, szolgálattal, hogy érdemes folytatniuk a munkát.