Anyakönyvi hírek

4 órája

82-en haltak meg Szekszárdon, de sokan születtek is

Címkék#születés#demográfia#halálozás#Szekszárd

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvi Osztálya adatai szerint augusztus hónapban a következő anyakönyvezett események történtek.

Mauthner Ilona

Augusztus hónapban Szekszárdon 82-en haltak meg, huszonegy pár fogadott egymásnak örök hűséget, 68 kisbaba született – tájékoztatta hírportálunkat Rózsáné dr. Balogh Vivien anyakönyvi osztályvezető. 

születtek
Szekszárd körzetében augusztusban hatvannyolc kisbaba született. Forrás:  Shutterstock

A Szekszárdon anyakönyvezett eseményeket takarják a számok

Az említett adatok nem a szekszárdi lakcímmel rendelkező személyeket, hanem a Szekszárdon anyakönyvezett eseményeket takarják, azaz lakóhelytől függetlenül a Szekszárd közigazgatási területén történt születések és halálesetek számát, valamint a Szekszárdon megkötött házasságokét mutatják – tette hozzá az osztályvezető. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
