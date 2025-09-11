82-en haltak meg Szekszárdon, de sokan születtek is

Augusztus hónapban Szekszárdon 82-en haltak meg, huszonegy pár fogadott egymásnak örök hűséget, 68 kisbaba született – tájékoztatta hírportálunkat Rózsáné dr. Balogh Vivien anyakönyvi osztályvezető.

Szekszárd körzetében augusztusban hatvannyolc kisbaba született. Forrás: Shutterstock

A Szekszárdon anyakönyvezett eseményeket takarják a számok

Az említett adatok nem a szekszárdi lakcímmel rendelkező személyeket, hanem a Szekszárdon anyakönyvezett eseményeket takarják, azaz lakóhelytől függetlenül a Szekszárd közigazgatási területén történt születések és halálesetek számát, valamint a Szekszárdon megkötött házasságokét mutatják – tette hozzá az osztályvezető.